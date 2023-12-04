只有1位店員！他逛日本超市驚呆　結帳超快「台灣也該引進」

▲部分全聯超市設有自助結帳機。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

自助結帳與人工結帳，大家會喜歡哪一種呢？一名網友在日本逛超市，看到滿滿的自助機台，認為結帳方便又快速，因此喊話「為什麼全聯不引進自助收銀機？」文章曝光後，就有網友表示，全聯部分分店早已設置自助結帳機，使用起來頗為順暢。

一名網友在臉書《我愛全聯-好物老實說》認真發問，「為什麼全聯不引進自助收銀機？我覺得滿值得引進的吧？」

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原PO之所以會這樣問，是因為他去日本旅遊時，有去逛西友超市，認為自助收銀機省時又方便，希望台灣超市也能跟上，「滿滿的自助收銀台好羨慕啊，然後一位店員站在收銀台附近看大家自助結帳。」

底下網友熱議，「是啊！把年輕人分流到自助結帳不是更好」、「全聯有自助結帳啊，內湖兩家都有」、「台灣人的習慣，要有人服務」、「這樣怎麼廣播請支援收銀」、「有利有弊啦，老人家有一些真的很不會用3C，有時候櫃檯結帳還比自助收銀快很多」、「我喜歡有店員，都是機器人沒溫度」、「超級認同，人工結帳跟機器結帳可以同時並行」、「目前只有在iKea內湖店一樓的全聯看過自助結帳，買一兩東西樣（結帳）很方便」。

也有網友分享，「Uniqlo也有自助結帳真的很方便，別人還在排隊等結帳，我已經結帳完離開了」、「去大潤發，我都用自助結帳，免去排隊問題」、「全聯真的該用，才不會常常有缺人問題，大潤發我就有用過，一開始用不習慣，現在去都用自助結帳，方便多了」、「在台中好市多有自助收銀」、「學學迪卡儂自助結帳、方便又快速，以後不用按請支援收銀」、「無印的好用」、「家樂福就有，蠻方便的」。

▲有民眾實際操作結帳，認為很方便。（圖／翻攝全聯消費經驗老實說）



事實上，之前有女網友分享，淡水全聯結合無印良品的門市，就有引進自助收銀機台，可支援信用卡、全支付與PXPAY，或是蘋果（Apple Pay）、三星（Samsung Pay）、Google Pay和台灣Pay等，她也實際操作一番，用起來頗為順暢，且認為比另一家賣場自助機台好用。

此外，另一名女網友到UNIQLO買衣著，也新奇操作DIY結帳，「完全沒有掃衣服的條碼，機器竟然全部都知道！」事後，有店員現身解惑，「每個RFID電子標籤都是一張身分證，就算是同顏色尺寸，身分證字號也不一樣，所以完全能知道是哪個顏色尺寸」。

▼Uniqlo的自助結帳機也受好評。（圖／翻攝Dcard）

