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超商咖啡買7送4、洗髮精買1送1！全台通路「超殺優惠懶人包」

▲▼全聯賣場，全聯門市，全聯超市，全聯福利中心。（圖／記者林育綾攝）

▲全聯此波祭出近200支商品「買1送1大集合」。（圖／記者林育綾攝）

生活中心／綜合報導

天氣降溫加上迎接歲末，各大超商、超市及量販通路持續推出優惠，替民眾省荷包。大潤發推出日韓周，集結500件商品特惠，還有家電滿5千折5百等；全聯此波祭出180支商品「買1送1大集合」，從食品、咖啡、零食飲料到各種生活與清潔用品都有，網友好評的古寶無患子洗髮精也入列！而超商也有咖啡限定特價，如7-11限定12/1指定精品咖啡「買7送4」、OK mart咖啡「買2送1」等。

▲大潤發即起至12/7日韓周，超過500商品祭出優惠。（圖／業者提供）

●大潤發
◎日韓周優惠
優惠：超過500件日韓商品特價，消費單筆滿499元「送50元現金抵用券」；萬元家電每滿5000元現折500元。
期限：即起～12月7日

◎維力炸醬麵重量包 123gx4入/組
優惠：促銷價88元，第2件5折，平均每件66元
期限：即起～12月7日

◎西北麻吉燒 原味/起士6粒/包
優惠：促銷價45元，買1送1，平均每件23元
期限：即起～12月7日

●家樂福
◎歐羅有機特級初榨橄欖油／萊瑞100%玄米油
優惠：398元買1送1
期限：即起～12月5日

◎高露潔全效抗牙菌斑牙膏（舒心沁涼／清恬薄荷）
優惠：298元買1送1
期限：即起～12月5日

●愛買
◎海底撈牛油湯底（濃香／醇香）150g
優惠：特價50元，第2件5折，平均每包37.5元
期限：即起～12月12日

◎舒潔蘆薈特級舒適抽取式衛生紙100抽*30包
優惠：特價399元
期限：即起～12月12日

●好市多
◎健達巧克力倍多
優惠：原價319元，特價254元，現省65元
期限：即起～12月3日

◎科克蘭美國特選無骨牛小排火鍋片
優惠：原價1419元／kg，特價1279元／kg，現省140元／kg
期限：即起～12月3日

●全聯福利中心
◎古寶無患子髮翳淨髮精華露系列(550g)
優惠：單瓶特價217元，買1送1，平均一瓶108.5元
期限：即起～12月7日

◎白蘭超濃縮洗衣精含熊寶貝馨香精華(1.5kg)
優惠：單包特價136元，買1送1，平均一包 $68
期限：即起～12月7日

◎DARLIE好來清新漱口水系列(500ml)
優惠：單瓶特價198元，買1送1，平均一瓶 $99
期限：即起～12月7日

●美廉社

◎質立希臘式優格 150g
優惠：市價35元/杯，任選2杯59元
期限：即起～12月26日

◎冬至湯圓促銷
優惠：3包152元，買就送冰淇淋1杯
期限：即起～12月26日

▲▼「巷口超市」美廉社11/30～12/26推出「瘋狂購物節」，祭出超過2000支商品促銷優惠。（圖／業者提供）

▲美廉社即日起至12/26推出「瘋狂購物節」，冬至湯圓促銷3包152元。（圖／業者提供）

●全家
◎指定甜點、隨手包半價吃
優惠：購買中杯以上咖啡品項加購指定飲品、隨手包可享半價優惠
期限：即起～12月26日

●OK mart
◎大杯莊園級美式／拿鐵、大杯濃厚系莊園級美式／拿鐵
優惠：全門市同品項買2送1，不限冰熱
期限：12月1日

◎純喫茶聯名系列
優惠：買單杯純喫茶聯名系列飲品打7折
期限：即起～12月13日

▲7-11推出12/1限定CITY PRIMA精品咖啡「買7送4」。

7-ELEVEN
◎瑞穗鮮乳（門市限定）
優惠：瑞穗鮮乳930ml單件特價87元、1858ml單件特價169元
期限：即起～12月10日每周五六日

◎聖誕購物節
優惠：至7-11門市購物，持8大指定銀行信用卡或icash2.0/icash Pay/悠遊卡/一卡通/橘子支付等指定支付工具結帳，單筆消費滿500元立折50元、滿1000元立折100元，限量共33.3萬名額
期限：12月1日～12月5日

◎OPEN POINT行動隨時取「CITY PRIMA優惠」12月1日限定：
(1) CITY PRIMA大杯精品美式同品項買7送4，限量4萬組，現省400元。
(2) CITY PRIMA大杯精品拿鐵同品項買7送4，限量2萬組，現省440元。
(3) CITY PRIMA中杯精品美式同品項買7送4，限量4萬組，現省320元。
(4) CITY PRIMA中杯精品拿鐵同品項買7送4，限量2萬組，現省360元。

◎暖暖包
優惠：指定暖暖包任選「買1送1」
期限：即起～2024年1月9日

萊爾富
◎黑五購物節（門市限定）
優惠：樂法聯名新品買1送1／指定三角飯糰、麵包同系列第2件10元／Hi Café大杯蜂蜜風味拿鐵、醇脆黑糖拿鐵任2杯88元
期限：即起～12月12日

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