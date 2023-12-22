曾替澎恰恰處理2.4億債務！百億賭王「被請走聊天」　可能原因曝

▲天道盟大哥鱸鰻曾替澎恰恰出面處理債務，但疑似身陷入債務危機遭人請走。（圖／記者孟育民攝）

記者邱中岳／台北報導

綽號「鱸鰻」的天道盟大哥林秉文，曾經出面替藝人澎恰恰處理2.4億元的債務，但是卻在日前傳出因債務問題，遭人「請走聊天」，知情人士透露，林近半年都在周轉現金，被人請走原因眾說紛紜，有人說因幫忙澎恰恰處理債務出現問題，或是在東南亞重啟爐灶與台灣多位重量級人物合作投資賭廳產生問題。

天道盟大哥林秉文，曾經在澳門賭場經營賭廳，又被稱為「百億賭王」，後來返台後又協助幫助知名藝人澎恰恰處理2.4億元的債務，當時還召開記者會，以旗下PGTalk股票抵押債務清償，但是在2023年間，林秉文卻因為詐欺、地下匯兌等案由，被刑事局逮捕到案，被檢察官諭知300萬交保。

但是近期卻傳出，林秉文在半年內陸續找人借錢，每次票期都押不長，在票期內都會清償債務，但是每次借款都是上千萬起跳，江湖人士聽聞林身陷財務危機也相當驚訝，難道跳票了嗎？據聞，林還拿出身上5支百達翡麗等各系列名表抵押，借走7千萬元左右，所以有人不排除可能是因為借貸問題被人請走。

另外，也有人指出，可能是因為澎恰恰的債務處理方面有問題，所以造成債主想找林協商，另外，林在數月前找了許多重量級大哥在越南蜆港投資賭廳，當時每股8百萬，不排除係因為此問題導致出現債務問題，才會在辦公室被人請走，但這些都是臆測，實情為何可能只有林秉文自己清楚。