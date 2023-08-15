快訊／反擊黑金爭議！鄭文燦提告黃國昌　黃反嗆：要告就來告

▲遭控助郭哲敏謀利 鄭文燦批「看圖編故事」提告黃國昌。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

前立委黃國昌指控行政院副院長鄭文燦與「88會館」負責人郭哲敏、林秉文等人有緊密政商關係，鄭文燦15日晚間發布3聲明反擊並提告。對此，黃國昌稍早回應，要告就來告，這種濫訴見識多了，「所有」曾經被黑金招待過的政治人物，無論藍綠白，都應該出面說清楚。

對於鄭文燦提告，黃國昌回應，十分簡單，要告就來告，這種濫訴見識多了。上一個叫陳明文，「鄭文燦想藉由提告恐嚇要我閉嘴，那是絕對無效！」

對於鄭文燦指出，柯文哲自己承認兩度去過88會館和林秉文吃飯，卻從來不見黃國昌質疑，對此，黃直言，也要拜託鄭文燦稍微用功一點，早在去年媒體揭露曾到黑金招待的政治人物時，自己就公開講過，「所有」曾經被招待過的政治人物，無論藍綠白，都應該出面說清楚。

黃國昌指出，政治人物與黑金劃清界線，更不可濫用權力為黑金服務，這不是黨派的問題，而是是非的問題。堂堂行政院副院長，把自己搞得跟側翼粉專一樣，連基本事實查證能力都喪失，實非台灣之福。

鄭文燦15日晚間在臉書貼出3點聲明，全文如下：

針對黃國昌多次看圖編故事抹黑，我已經委請律師完成提告。這些未經查證的抹黑，已經逾越言論自由的界線，而是真實的惡意。特此聲明

一、捷運綠線延伸線，要從八德到中壢，根本無法繞開霄裡，該地區現況是沒有都市計畫。GE01站是考量霄裡生活圈及設置捷運機廠，有其必要性。無論原址或新址，都是非都市土地特定農業區，不能變更使用分區。黃國昌是在看過這些文件的情況下，主動扭曲我刻意調整站址圖利特定地主。

二、我在市長任內決定，GE01站周遭不新訂或擴大都市計畫，等於封殺周遭特定農業區變更使用分區的機會。從當時到現在，GE01站附近地區土地，都還是特定農業區，只能從事農用，實價登錄的價格也沒有太多變動，更沒有一坪二十萬的暴利。我若是要圖利地主，或是受到特定人影響，我怎麼會做出相反方向的決策？

三、柯文哲自己承認兩度去過88會館和林秉文吃飯，卻從來不見黃國昌質疑柯文哲，反而用照片就看圖說故事抹黑我，這不是雙標，什麼是雙標？

