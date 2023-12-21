　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

香港24歲「私鐘妹」來台當車手！三峽老街趴走　警循IG照逮到她

記者陸運陞／新北報導

新北市三峽區一名男子日前誤信網路高獲利投資，遭騙135萬。三峽警方鎖定取款車手為一名港籍女子，警方透過社群媒體發現，該名女子仍滯留在台灣，並且逛三峽老街吃美食，還大膽將照片上傳，並寫下「倒數二天自己一個人的旅行」，警方見機不可失，立即聲請拘票，並循著照片地點，將該名女子逮捕。

▲香港籍女子來台旅遊兼車手，逛老街遭警方逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方趁蔡女逛老街時，上前確認身分後逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，住在新北市三峽區的38歲王姓男子，在網路上看到投資廣告，依照指示加入「飆股群組」。對方要求須抽取16%的獲利，並為了放長線釣大魚，讓王男先獲利10萬元，等信以為真提高到投資135萬元時，再派24歲港籍蔡姓女子，佯裝成理財專員上門取款，王男遭警方通知，之前匯款帳戶遭到警示，才驚覺被騙報警處理。

▲香港籍女子來台旅遊兼車手，逛老街遭警方逮捕。（圖／記者陸運陞攝）

▲蔡女持偽造投資公司證件，到王男家中取款。（圖／記者陸運陞翻攝）

三峽警方調查，鎖定取款車手為蔡女，立即加強查緝。專案小組發現，前天（19日）蔡女在三峽老街逛街，並拍照上傳IG，並留言「倒數二天自己一個人的旅行」，警方立即循IG照片挨各店家找尋蔡女，最後在一間杏仁茶鋪前，發現蔡女坐在門口抽菸，立即上前盤查，確認身分後，警方立即出示拘票將蔡女帶回偵辦。

▲香港籍女子來台旅遊兼車手，逛老街遭警方逮捕。（圖／記者陸運陞攝）

▲警方發現蔡女將要離台，立即循照片前往抓人。（圖／記者陸運陞翻攝）

蔡女原本失口否認參與詐騙取款，並立即要求律師到場，但警方在他身上搜出偽造投資公司的證件、收據及犯案用的手機2支，雖然手機內資料以及對話紀錄都已刪除，但警方仍在手機內找到，蔡女拿著王男所交付大綑鈔票的照片，讓蔡女百口莫辯。

警方調查，蔡女住在香港大埔，平時並無正當工作，但IG都貼滿到處吃、喝、跑趴的照片，並還與不同男性出國旅遊，疑似從事伴遊、跑飯局的私鐘妹。蔡女供稱，透過網路加入詐騙集團，並以每天港幣500元，到台灣當車手，全程提供免費住宿。蔡女上個月26日入境台灣，入住三重商旅後，就依指示取款。

▲香港籍女子來台旅遊兼車手，逛老街遭警方逮捕。（圖／記者陸運陞攝）

▲香港籍蔡女自稱無業，但常到處吃喝跑趴。（圖／記者陸運陞翻攝）

蔡女向警方表示，每次取款後就上繳詐騙集團，這趟來台為期4週，原定近期就要返回香港，打算在三峽老街買些紀念品回香港分享給好姊妹。沒想到遭警方盯上，並在老街上查獲。訊後，警方依詐欺、洗錢法移送新北地檢署偵辦，並聲押羈押禁見獲准。警方懷疑不止僅有蔡女入境打工，正擴大追查其他共犯。

▲香港籍女子來台旅遊兼車手，逛老街遭警方逮捕。（圖／記者陸運陞攝）

▲警方依詐欺、洗錢法移送新北地檢署偵辦，並聲押羈押禁見獲准。（圖／記者陸運陞翻攝）

ET快訊
黑人陳建州「在名媛IG留言」！　告大牙敗訴後現蹤社群網站
19歲男拒去柬埔寨　遭10人捆綁虐死！
快訊／賴清德老家遞申報資料　新北證實：未來追5年房屋稅
色影師刮毛性侵外拍女！　「我有買卡通人物拖鞋賠償她」
女富商500萬遭搶　幕後者離奇墜樓亡！23歲大哥遭判8年
虧「妳去天堂」一語成讖！許佳玲真的被砍死　他崩潰道歉

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

淨化選前治安　台東警查獲改造槍枝...還抄出子彈+毒品

19歲男拒去柬埔寨...汽車美容店遭虐死！10煞起訴「浩哥」落跑

遭流浪犬攻擊！麝香豬公園慘叫　飼主去吃漢堡...不知寵物險變宵夜

顏寬恒涉貪出庭喊清白無懼　美妻見記者跌倒柔聲問：還好嗎？

桃園男清晨欲上工倒臥宿舍　送醫搶救不治！同事：前一晚有喝酒

低溫強襲...雲林36小時內3人死亡　119接獲急病救護57件

總統大選1:1賠率　新竹民宅藏地下投注站！嫌犯見警嚇到腳麻

顏寬恒豪宅假買賣案　關鍵人出庭作證：新聞鬧大後他就想賣了

黑衣人包圍三重派出所叫囂推擠…19人遭起訴！父子檔加重其刑

寒流來襲！苗栗48人送醫　1人無呼吸心跳命危

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

美國男逛台灣市場狂被投餵　店家熱情送零食：這是禮物

草爺自豪尺寸「極度滿意！」　若潼「對8公分沒概念」：沒特別多經驗

這次要去哪？12/22(五) 晚間8點 跟著Fred遊大邱！

化妝品＝標點符號？！　超強妹子用「）」畫臥蠶

甘肅地震引發罕見「砂湧現象」　2村莊遭「3公尺泥漿」淹沒！

淨化選前治安　台東警查獲改造槍枝...還抄出子彈+毒品

19歲男拒去柬埔寨...汽車美容店遭虐死！10煞起訴「浩哥」落跑

遭流浪犬攻擊！麝香豬公園慘叫　飼主去吃漢堡...不知寵物險變宵夜

顏寬恒涉貪出庭喊清白無懼　美妻見記者跌倒柔聲問：還好嗎？

桃園男清晨欲上工倒臥宿舍　送醫搶救不治！同事：前一晚有喝酒

低溫強襲...雲林36小時內3人死亡　119接獲急病救護57件

總統大選1:1賠率　新竹民宅藏地下投注站！嫌犯見警嚇到腳麻

顏寬恒豪宅假買賣案　關鍵人出庭作證：新聞鬧大後他就想賣了

黑衣人包圍三重派出所叫囂推擠…19人遭起訴！父子檔加重其刑

寒流來襲！苗栗48人送醫　1人無呼吸心跳命危

經濟學人：將帥失和、西方疲乏　烏克蘭當前大敵

大谷翔平簽百億合約選錶很「樸實」　15萬Grand Seiko經典優雅

老透天超值錢？　鳳山「發草屋」開價3000萬在地傻眼

中共中止ECFA＋拋九二共識條件　國安幕僚：估藍難贏乾脆自己出手

陸中止ECFA部分關稅減讓　經濟部提3點回應

黑人陳建州「在名媛林牧潔IG留言」！　告大牙敗訴後現蹤社群網站

淨化選前治安　台東警查獲改造槍枝...還抄出子彈+毒品

31歲人妻殺夫「藏屍冰櫃15個月」母開冰箱嚇壞！2人生前恩愛照曝

連續三屆參選「都抽到1號」　蘇巧慧冒寒風樹林拜票：繼續留國會

鋼鐵去庫存將結束　中鴻曾貴松：2024年鋼市正向可期

兩貓打架...被「強迫和好」黏TT　鬆手後秒破功！網笑：更好打了

社會熱門新聞

台中女遭熱湯潑臉毀容！3兇嫌求輕判

人妻喊：不知摩鐵是什麼！去唱歌變「無套壞壞」

竹市槍擊影片曝！目擊者拍下煙硝過程

澎湖男疑「遭強風吹落海」！滿臉血送醫不治

高雄機車行大火1樓陷火海　4人受困

統一獅比賽驚見小三、老公同框　正宮看直播崩潰

台南鍋燒意麵店火警　全面燃燒濃煙竄天

公民老師被控變態跟蹤！結果他竟是受害者

香港24歲「私鐘妹」來台當車手！警循IG照三峽逮人　

大安森林公園攻擊事件！羅智強曝「紅衣男拔剪刀」

即／耀樂一身灰現身！　認心情沉重：尊重司法

勸戴口罩被砍鄰輕判8月　受害女怒了

即／高雄愛河女高職生落水　送醫搶救中

人夫偷吃藥局闆娘送1011萬！正宮對帳怒告

更多熱門

相關新聞

吳千語嫁百億富三代「中式婚服」

吳千語嫁百億富三代「中式婚服」

30歲香港女星吳千語與「百億富三代」施伯雄（Brian）宣佈結婚喜訊，兩人親自公開證婚儀式畫面，吳千語身穿廓形優雅的白紗甜蜜牽手施伯雄，甜蜜氛圍感染粉絲，也首度曝光中式婚服照，訂製禮服上特別藏入蝙蝠繡花，寓意「情投意合、天長地久」。

香港重啟投資移民！對象包括台灣人

香港重啟投資移民！對象包括台灣人

港府今年赤字估破千億　明年也不樂觀

港府今年赤字估破千億　明年也不樂觀

橘貓臉貼門緊盯　討早餐惹爸笑

橘貓臉貼門緊盯　討早餐惹爸笑

昇陽簽約捷運三峽站聯開案　估供應5字頭2~3房住宅

昇陽簽約捷運三峽站聯開案　估供應5字頭2~3房住宅

關鍵字：

三峽香港詐騙車手

讀者迴響

熱門新聞

陳志強求婚照驚見「3對演藝圈CP偷親」！

婚禮現場「成人交疊片」大播送　台下沉默了

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

砍死女歌手「強迫屍體正坐副駕」！許佳玲遇害畫面曝

曾智希被求婚「不能Say no」！

女友尾牙中旅遊大獎！另一得獎者是總經理

台中女遭熱湯潑臉毀容！3兇嫌求輕判

人妻喊：不知摩鐵是什麼！去唱歌變「無套壞壞」

4縣市豪大雨！寒流凍全台清晨9.7℃　今晚最冷探6度

女大生連送4次急診　「水壺1部位沒洗」害染病

統一、全家超商支付見變動！　5銀行刷卡消費、代付款限縮

14歲少年肝臟連遭重擊　戰死擂台

南投女學霸高顥瑄錄取哈佛大學　獲百萬獎學金

快訊／宥勝MeToo突爆「另有隱情」！

台灣意麵紅到南韓！韓綜班底來台「吃一口全升天」

更多

最夯影音

更多
迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」
為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面