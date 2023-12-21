香港24歲「私鐘妹」來台當車手！三峽老街趴走　警循IG照逮到她

記者陸運陞／新北報導

新北市三峽區一名男子日前誤信網路高獲利投資，遭騙135萬。三峽警方鎖定取款車手為一名港籍女子，警方透過社群媒體發現，該名女子仍滯留在台灣，並且逛三峽老街吃美食，還大膽將照片上傳，並寫下「倒數二天自己一個人的旅行」，警方見機不可失，立即聲請拘票，並循著照片地點，將該名女子逮捕。

▲警方趁蔡女逛老街時，上前確認身分後逮捕。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，住在新北市三峽區的38歲王姓男子，在網路上看到投資廣告，依照指示加入「飆股群組」。對方要求須抽取16%的獲利，並為了放長線釣大魚，讓王男先獲利10萬元，等信以為真提高到投資135萬元時，再派24歲港籍蔡姓女子，佯裝成理財專員上門取款，王男遭警方通知，之前匯款帳戶遭到警示，才驚覺被騙報警處理。

▲蔡女持偽造投資公司證件，到王男家中取款。（圖／記者陸運陞翻攝）

三峽警方調查，鎖定取款車手為蔡女，立即加強查緝。專案小組發現，前天（19日）蔡女在三峽老街逛街，並拍照上傳IG，並留言「倒數二天自己一個人的旅行」，警方立即循IG照片挨各店家找尋蔡女，最後在一間杏仁茶鋪前，發現蔡女坐在門口抽菸，立即上前盤查，確認身分後，警方立即出示拘票將蔡女帶回偵辦。

▲警方發現蔡女將要離台，立即循照片前往抓人。（圖／記者陸運陞翻攝）

蔡女原本失口否認參與詐騙取款，並立即要求律師到場，但警方在他身上搜出偽造投資公司的證件、收據及犯案用的手機2支，雖然手機內資料以及對話紀錄都已刪除，但警方仍在手機內找到，蔡女拿著王男所交付大綑鈔票的照片，讓蔡女百口莫辯。

警方調查，蔡女住在香港大埔，平時並無正當工作，但IG都貼滿到處吃、喝、跑趴的照片，並還與不同男性出國旅遊，疑似從事伴遊、跑飯局的私鐘妹。蔡女供稱，透過網路加入詐騙集團，並以每天港幣500元，到台灣當車手，全程提供免費住宿。蔡女上個月26日入境台灣，入住三重商旅後，就依指示取款。

▲香港籍蔡女自稱無業，但常到處吃喝跑趴。（圖／記者陸運陞翻攝）

蔡女向警方表示，每次取款後就上繳詐騙集團，這趟來台為期4週，原定近期就要返回香港，打算在三峽老街買些紀念品回香港分享給好姊妹。沒想到遭警方盯上，並在老街上查獲。訊後，警方依詐欺、洗錢法移送新北地檢署偵辦，並聲押羈押禁見獲准。警方懷疑不止僅有蔡女入境打工，正擴大追查其他共犯。

▲警方依詐欺、洗錢法移送新北地檢署偵辦，並聲押羈押禁見獲准。（圖／記者陸運陞翻攝）