熱心爸命喪國3！患宿疾仍勤做志工　開車載長輩看診…村民不捨

▲國3竹山段車禍，一家三口喪命。（圖／記者高堂堯攝）



記者蔡佩旻、黃資真／雲林報導

國道3號246.8K竹山段昨(18)日深夜10時許發生嚴重車禍，其中43歲施男駕車自撞護欄，導致乘客42歲謝姓妻子拋出車外遭輾斃，施男與1歲女兒受困亡，3人不幸喪命。村長難過表示，施男雖然身體不便，但有空都會做志工幫助老人家，還會開車載他們就醫，沒想到如此熱心又善良的人會命喪國道。

初步了解，施男一家三口住在雲林縣林內鄉烏塗村，昨晚開車前往台中親友家，途中行經國3南投竹山段發生車禍，3人皆不幸身亡；烏塗村長張翠屏惋惜稱，施男因視力、腰椎不好，無法工作，因此謝妻生產後等到女兒滿月，會把孩子託付給婆婆或鄰居幫忙帶，自己則出去打零工，但施男有體力時會去食堂做志工，甚至有老人家需要外出看醫生，也會主動開車幫忙，村裡的人對他都讚譽有加，勤快又尊重長輩。

村長提到，昨晚9點還有看到他們的車停在家門口，怎知晚上11點卻接到3人在國道3號發生嚴重車禍，情況不樂觀，第一時間就聯絡施男姊姊，村民們接到一家三口喪命消息皆哀痛不已。

▲雲林縣林內鄉烏塗村長張翠屏。（圖／記者蔡佩旻攝）



此案發生在18日深夜10時許，國道3號北上246.8公里處，43歲施男事發時因不明原因自撞內側護欄，由於撞擊力道猛烈，車輛往內、中線車道翻覆、嚴重變形，施男與1歲女兒受困車內，42歲謝姓妻子則被拋飛車外遭當場輾斃，此時，後方由63歲顏姓男子所駕駛的自小客車，因閃避不及當場撞上施男的轎車，警消到場緊急將受困父女倆救出送醫，仍傷重宣告不治，另名銀色轎車副駕駛座的60歲吳女頸椎與肋骨有骨折、脾臟出血，重傷治療中。

▲謝女家屬今早前往南投殯儀館認屍。（圖／記者高堂堯翻攝）