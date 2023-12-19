用自己種的米助人！　花蓮稻農李春女捐70包白米助弱勢

▲稻農李春女從富里一人駕車來到花蓮市，捐出70包自己種的白米。（圖／花蓮市公所提供，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

花蓮富里鄉稻農李春女每逢期作稻米收割，都會保留部分白米捐往花蓮市實物銀行，此次再度捐出七十包每包重達三公斤的白米，藉此感謝老天爺保佑該期稻作順利收成，同時也盼為社會公益盡綿薄之力。

李春女表示，「能一直用自己種的米來助人是一種福氣！」她特別提到，今年稻子出穗時遭逢杜蘇芮、海葵、小犬颱風的接連侵擾造成不少的損失，即便如此也要滿懷感恩，歡喜收割；李春女女士的稻米樂捐行動從2018年至今不曾間斷，今年已經是第二次捐贈給愛花蓮實物銀行。

▲花蓮市公所致贈感謝狀。

由於魏嘉彥市長正逢市代會臨時會議程不克前來，特別指派秘書田介軫代表接受捐贈並頒贈感謝狀，花蓮縣議員魏嘉賢也到場表達感謝之意，由於愛花蓮實物銀行是在他市長任內創辦，加上稻農李女士長年來的熱心捐贈二人早已熟識，她更特別準備兩束由稻穗組成的花束，贈送給魏嘉彥市長跟魏嘉賢議員。

魏議員說，農民們靠天吃飯，最怕的就是乾旱或暴雨，要能順利收割每一期的稻作都是運氣；他表示，李春女遠從富里一人駕車來到花蓮市，只為將愛心傳遞給弱勢家庭，這份心意令人感動，感謝她堅持多年的善舉，以及長期來對花蓮市實物銀行的信任與肯定，相信她的熱情與善念能夠發揮影響力，讓更多社會弱勢受到眷顧。

田介軫秘書也說，非常感謝李春女女士長年來對實物銀行的支持，一年二期的稻米收成不忘將其中的一部份轉化為愛心，讓弱勢的家庭也能享用到新鮮營養的白米飯；她也代替市長感謝許多個人、社團及公司行號長期的支持，讓實物銀行的愛心不中斷，溫暖不停歇。