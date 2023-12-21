大安森林公園攻擊事件！羅智強曝「紅衣男拔剪刀」　路人嚇壞跑開

記者張君豪、戴若涵／台北報導

台北市大安區和平、新生路口21日清晨6時許發生一起事件！一名身穿紅色外套的中年男子，因不明原因先是攻擊了國民黨立委候選人羅志強的競選團隊志工，接著又拿剪刀作勢要攻擊路人，所幸該男火速遭警方壓制，並未造成人員傷亡。

▲羅智強競選團隊志工遭紅衣男踹一腳，對方還掏出剪刀作勢攻擊路人。（圖／翻攝羅智強臉書）

羅智強在個人臉書粉絲專頁上PO文指出，21日上午6時他到大安森林公園拜票、街頭演講時，經歷了一場差點發生的隨機刺人案。

他回憶事發經過指出，他們在掃完大安森林公園，到和平新生路口街頭演講的時候，有一位看起來精神不太穩定、穿著紅色外套的中年男子在附近徘徊，團隊志工注意到他的異常，便一直盯著對方。

不料，該名男子先是踢了羅智強團隊志工一腳，接著拿剪刀作勢要攻擊路人，嚇得路人趕緊跑開。因街頭演講處有員警在場，原本站在羅智強對面街口的同仁見狀，隨即趕過來通報警方。此時，該男子也從對面的街口走過來，火速被警方壓制。

羅智強表示，「我因為在專心的街頭演講，沒有看到他攻擊人，只看到警察壓制紅衣男子的過程，向團隊詢問，才知道發生了什麼狀況。」

根據警方初步調查，該名紅衣男子為51歲馬姓男子，家住新北市雙和地區，攻擊舉動並非針對羅智強競選團隊，至於詳細作案動機仍有待進一步調查釐清。