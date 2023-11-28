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資深志工98歲！食物銀行服務逾10年還研習　熱血喊：做到最後一刻

▲▼佳格與食物銀行等社福團體合作，舉辦以愛樂活「營養研習班」，讓志工長者建立正確營養觀念。（圖／三人恆好提供）

▲在許多關懷弱勢長者的志工當中，有7成也是長者，其中最高齡志工已98歲。（圖／三人恆好提供，下同）

記者林育綾／台北報導

國際志工日（12/5）前夕，佳格食品與食物銀行等單位合作，舉行「營養研習班」巡迴活動，壓軸場在今（11/28）於台北南機場幸福食物銀行熱鬧完成，現場集結48名志工參與，其中最高齡的任奶奶已98歲，她不但在食物銀行服務超過10年，此次還參加研習班學習營養知識，期望讓自己可以做更久，熱血喊「會一直當志工到最後一刻！」

佳格食品集團長期關注長者營養健康，今年發起「以愛樂活營養安老計畫」，攜手台灣食物銀行聯合會、弘道老人福利基金會、老五老基金會，推出一系列公益行動，包含物資捐贈、營養衛教、志工媒合等。

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今日於台北南機場幸福食物銀行舉行「營養研習班」，邀請社福單位中的游離、曾任、現役長者志工參與，將社區中潛在的志工夥伴找回來聚聚，除了有營養衛教課程培力志工，也有免費健檢感謝志工付出。

▲▼佳格與食物銀行等社福團體合作，舉辦以愛樂活「營養研習班」，讓志工長者建立正確營養觀念。（圖／三人恆好提供）

▲▼佳格與食物銀行等社福團體合作，舉辦以愛樂活「營養研習班」，讓志工長者建立正確營養觀念。

▲▼佳格與食物銀行等社福團體合作，舉辦以愛樂活「營養研習班」，讓志工長者建立正確營養觀念。（圖／三人恆好提供）

佳格永續長陳文琪表示，「志工是幫助弱勢長者的主力，而超過7成的志工是長者，他們同樣需要被重視。」以愛樂活系列的「營養研習班」就是希望透過培訓志工正確的營養知識，將知識活用於供餐、備餐等日常服務中，再搭配2.2萬罐物資援助，進而照顧到弱勢長者。

巡迴活動開跑至今已完成6場次，總共培力超過230位志工，盼能鼓勵志工持續參與志願服務，健全台灣弱勢長者營養防護網。

▲▼佳格與食物銀行等社福團體合作，舉辦以愛樂活「營養研習班」，讓志工長者建立正確營養觀念。（圖／三人恆好提供）

▲「營養研習班」藉由培訓志工正確營養知識，將知識活用於日常服務中。

而在鼓勵游離及現役志工持續服務的同時，佳格食品也於9月底啟動志工招募計畫，於「佳格以愛樂活」網站媒合社區民眾至社福單位服務。

計畫啟動至今，已成功募集超過65位新血，平均每日多一位志願者投入弱勢長者送餐、電話關懷、居家訪視等重要工作，在弱勢關懷重要性加劇的冬季，填補人力缺口。

台灣食物銀行聯合會理事長方荷生表示，居家訪視與送餐，是無法取代的關懷工作，而這些工作已占滿單位的可用人力，幾乎無力再進行招募作業，感謝佳格集團不僅長期提供物資，也協助招募志工人力，「志工招募十分困難，每一位人力對社福單位都是重要的及時雨」。

▲▼佳格與食物銀行等社福團體合作，舉辦以愛樂活「營養研習班」，讓志工長者建立正確營養觀念。（圖／三人恆好提供）

▲食物銀行聯合會理事長方荷生提到，志工招募非常不容易，每一位加入都是及時雨。

其中在南機場幸福食物銀行的資深志工任奶奶，已高齡98歲，此次也參與了「營養研習班」活動，成為全台巡迴場最資深參與者。任奶奶說，一開始擔任志工是希望在退休後多交朋友，如今已在南機場幸福食物銀行服務超過10年，深深感受到助人的快樂。她表示，很高興能參與營養研習班，學習營養知識，讓自己可以做更久，甚至熱血喊話「我會一直當志工到最後一刻！」

佳格食品集團於今年發起的「以愛樂活營養安老計畫」攜手社福團體，以實際行動關懷弱勢長者，截至目前已協助三大社福團體招募超過65位志工；在全台舉辦6場「營養研習班」，完成超過230位志工營養教育；同時發出3000份營養衛教扇，並以定期配送方式，捐贈「2.2萬罐營養物資」給予弱勢長者，期望從人力、知識、物資三面向，完善社福體系。

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食物銀行志工佳格食品弱勢

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