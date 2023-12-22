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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

爆都更人頭轉行當侯友宜政治獻金人頭　時力揭「侯習慣」：依法行政？

▲▼時代力量舉行「戰鬥藍不會告訴你的『侯康』— 瓏山林人頭地主變捐款人頭！」、記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量舉行「戰鬥藍不會告訴你的『侯康』— 瓏山林人頭地主變捐款人頭！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者杜冠霖／台北報導

時代力量今（22日）舉辦「戰鬥藍不會告訴你的「侯康」— 瓏山林人頭地主變捐款人頭！」記者會，指出國民黨總統候選人侯友宜收受財團人頭政治獻金的內幕，瓏山林集團林鴻堯使用經理人與企業員工充當人頭，集中兩天捐政治獻金上限給侯友宜，化整為零，有明確證據的就有22人，總計220萬，且其中8位還是林鴻堯親友，過去曾協助林虛灌人頭搶奪都更案主導權，被判偽造文書定讞。

▲▼時代力量踢爆瓏山林人頭地主成侯友宜捐款人頭。（圖／時代力量提供）

時代力量立委王婉諭指出，時代力量日前揭露國民黨總統候選人侯友宜，2018、2022年兩度參選新北市長時，大量收受仰德集團旗下企業員工總計高達1,100萬的人頭政治獻金。此外，當2019年許育瑞表示要在新北改物流倉儲時，侯友宜的新北市政府，光速通過了台北港產專區的土地變更，為新竹物流量身打造倉儲用地。

王婉諭表示，透過人頭收受特定企業捐款成為侯友宜的慣用手法。2018年，侯友宜首度參選新北市長，國內知名的瓏山林集團林鴻堯，同樣使用經理人與企業員工充當人頭，集中於2018年10月30日、31日這兩天捐政治獻金給侯友宜，有明確證據的就有22人，總計220萬。如果加入高度懷疑的人頭，總數將達到30人、300萬以上。

王婉諭強調，瓏山林集團手法與仰德集團使用新竹物流、士林電機、國賓飯店員工作為人頭如出一轍。更令人驚訝的是，瓏山林企業捐給侯友宜的22位人頭之中，有8位是董事長林鴻堯親友，過去曾協助林鴻堯虛灌人頭搶奪都更案主導權，被判決偽造文書罪確定，林鴻堯虛灌人頭做土地開發的人頭，也是捐款給侯友宜的人頭，一個人頭多種用途，被判刑過也無所畏懼。

立委邱顯智批評，這些被判刑的都更人頭搖身一變成為侯友宜的政治獻金人頭，規避政治獻金法外到底有無不法對價？違法事證如此明確到底是依什麼法？政治獻金法還是貪污治罪條例？連人頭都一樣，捐款給侯友宜，就說明這不是個案，這是侯友宜特殊習慣，喜歡用這種不能發現的方式，偷偷摸摸、遮掩跟開發商、財團的關係，這就是所謂依法處理嗎？

邱顯智說明，記者會結束後時代力量已將仰德集團、瓏山林集團違法捐贈政治獻金給侯友宜的相關事證，送到監察院，具名檢舉侯友宜違反政治獻金法的規定，也請監察院應會同檢調機關，調閱金流，釐清是否有涉嫌刑法背信罪、證券交易法特別背信罪的狀況。

▲▼時代力量踢爆瓏山林人頭地主成侯友宜捐款人頭。（圖／時代力量提供）

▲▼時代力量踢爆瓏山林人頭地主成侯友宜捐款人頭。（圖／時代力量提供）

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