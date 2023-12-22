藍營控賴清德萬里老宅不能信託　綠委批雙標：僅剩行政處理問題

▲民進黨總統候選人賴清德。（圖／競選總部提供）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨總統候選人賴清德萬里老宅被新北市府認定既存違建、無需拆除但要拍照列管，賴也在20日政見會宣布捐出做公益信託，藍營則緊咬違建不能信託。民進黨立委許智傑22日表示，既然都願意捐出來了，其他只是行政處理問題，比對侯友宜把拆成99個門牌大群館、還有馬文君、廖先翔、張智倫、謝衣鳳豪宅，國民黨為何不吭一聲？

藍綠白總統候選人近日都陷入居住正義相關爭議，賴清德萬里老宅被新北市府認定既存違建、無需拆除但要拍照列管建築被稱「賴皮寮」、柯文哲竹市農地違法做停車場使用、侯友宜大群館99門牌避稅並狂漲5倍租金被稱「剝皮寮」。

柯文哲竹市農地違法做停車場使用，而柯媽媽受訪也抱怨又沒賺很多，對此，許智傑指出，不管賺多賺少，違法使用農地就是不對，該補的稅金跟罰則就都該依法處理，呼籲比照賴清德捐出來做公益，否則只空口喊居住正義，人民不能接受。

至於藍營緊咬賴老宅公益信託一事，許智傑表示，賴清德都願意捐出來了，其他只是行政處理問題，國民黨還繼續潑髒水抹黑，比對侯友宜把拆成99個門牌的大群館、還有馬文君、廖先翔、張智倫、謝依鳳的豪宅，國民黨為何不吭一聲？請人民理性比較國民黨的雙標。