柯文哲民調已崩盤？　吳子嘉分析：未來支持度恐跌至15%左右

▲柯文哲。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

《美麗島電子報》昨日公布第94波民調，民進黨「賴蕭配」支持度36.3%暫居第一；國民黨「侯康配」支持度32.8%位居第二；民眾黨「柯盈配」支持度則為17.7%排名第三。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉分析，柯文哲因為農地事件大概已經崩盤了，原先這禮拜會衝上20%，沒想到政見會一打，打出原形來了，支持度要再上去的可能性就很低，「柯老三的地位確定之後，他可能會往下走到15%左右。」

吳子嘉21日在節目《關鍵時刻》中指出，在第94波民調中，賴清德、侯友宜曲線都往上揚，只有柯文哲從從19%下滑至17.7%，釋放出約2個百分點，而這兩個百分點就是被另外兩個人分掉。吳子嘉進一步分析，賴清德主要分掉柯文哲的年輕選票，還有另外一個是中間選民，以中間選民來說，他們對爭議、權貴非常反感，一走之後就不會回來，很麻煩。

吳子嘉也強調，賴清德雖然領先，但領先的差距大概就是3.5個百分點，是在誤差範圍內，且可能在數據上領先，但選票尚未領先。因此，他認為，從美麗島民調來看，柯文哲因為農地事件大概已經崩盤了，上禮拜開始從14.7%往上攻頂，原先這禮拜會衝上20%，沒想到政見會一打，打出原形來了，支持度要再上去的可能性就很低，「柯老三的地位確定之後，他可能會往下走到15%左右。」