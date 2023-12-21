嘉義縣消防局猛男日曆　人文地景+在地農產全入鏡

▲嘉義縣消防局猛男日曆 ，縣長翁章梁(圖中)與消防猛男合照。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣消防局21日舉辦消防猛男桌曆發表記者會，縣長翁章梁還親自與猛男合影留下難得的畫面。113年消防猛男桌曆有8位猛男和2位美女入鏡，分別在消防局內外單位服務，活動現場有現代舞與消防元素結合的展演，讓消防人員的力與美發揮的淋漓盡致。

▲ 嘉義縣消防局猛男日曆 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁，消防局的桌曆在今天正式亮相，裡頭特別展現消防局弟兄平時自律訓練身材，陽光正向的形象；消防局的活力非常重要，當社會有苦難發生需要救援時，消防人員能以專業及國家資源協助救援；期待透過桌曆陪伴大家一整年，也請大家給予消防人員最大的支持，讓他們能繼續提供大家最好的服務。

▲嘉義縣消防局猛男 。（圖／記者翁伊森攝）

拍攝過程由消防局與農業處聯手行銷嘉義產業，緊密與在地人文地景和產業結合，地點特地前往六腳鄉「用九柑仔店」、太保市「魚寮遺址」、竹崎車站、竹崎鄉「觀音瀑布」及奮起湖老街步道，其中更有協助參與拍攝的5位在地青農，多元且多層次展現嘉義縣在地人文和農業魅力，讓在地民眾感受到嘉義縣政府的宣導用心。

桌曆封面歷年來都會以消防局特殊表現人員為主題，111年為朴子救護傑出人員，112年為葫蘆谷救援團隊，113年則以「阿里山鄉石水山」救援人員為封面，展現出消防同仁面對艱困的救援環境，不只是不輕言放棄，且以繩索專業和科技裝備進行救災，將任務圓滿完成。



嘉義縣消防局自發布111年「消防桌曆–虎力勇」及112年「消防農民曆」後，各界給予相當高的評價，因此消防局特地籌備113年消防桌曆，不只展現出消防人員救援的用心外，更以消防英雄「福氣龍抵嘉」為口號，展現「暖心消防」的一面。

消防局長蔡建安表示，感謝農業處和各界的支持與幫忙，消防猛男桌曆照片有別於過往文宣風格，除與農業產業、人文地景結合外，本次以「水域」、「山域」、「救護」及「宣導」為主軸，以各種救災及宣導情境呈現，展現嘉義縣消防人員的專業及體魄，讓消防充滿不一樣的溫度，將溫暖的消防形象走入一般民眾心中。