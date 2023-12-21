　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義縣消防局猛男日曆　人文地景+在地農產全入鏡

▲▼ 嘉義縣消防局猛男日曆 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義縣消防局猛男日曆 ，縣長翁章梁(圖中)與消防猛男合照。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣消防局21日舉辦消防猛男桌曆發表記者會，縣長翁章梁還親自與猛男合影留下難得的畫面。113年消防猛男桌曆有8位猛男和2位美女入鏡，分別在消防局內外單位服務，活動現場有現代舞與消防元素結合的展演，讓消防人員的力與美發揮的淋漓盡致。

▲▼ 嘉義縣消防局猛男日曆 。（圖／記者翁伊森攝）

▲ 嘉義縣消防局猛男日曆 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁，消防局的桌曆在今天正式亮相，裡頭特別展現消防局弟兄平時自律訓練身材，陽光正向的形象；消防局的活力非常重要，當社會有苦難發生需要救援時，消防人員能以專業及國家資源協助救援；期待透過桌曆陪伴大家一整年，也請大家給予消防人員最大的支持，讓他們能繼續提供大家最好的服務。

▲▼ 嘉義縣消防局猛男日曆 。（圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義縣消防局猛男 。（圖／記者翁伊森攝）

拍攝過程由消防局與農業處聯手行銷嘉義產業，緊密與在地人文地景和產業結合，地點特地前往六腳鄉「用九柑仔店」、太保市「魚寮遺址」、竹崎車站、竹崎鄉「觀音瀑布」及奮起湖老街步道，其中更有協助參與拍攝的5位在地青農，多元且多層次展現嘉義縣在地人文和農業魅力，讓在地民眾感受到嘉義縣政府的宣導用心。

▲▼ 嘉義縣消防局猛男日曆 。（圖／記者翁伊森攝）

桌曆封面歷年來都會以消防局特殊表現人員為主題，111年為朴子救護傑出人員，112年為葫蘆谷救援團隊，113年則以「阿里山鄉石水山」救援人員為封面，展現出消防同仁面對艱困的救援環境，不只是不輕言放棄，且以繩索專業和科技裝備進行救災，將任務圓滿完成。

嘉義縣消防局自發布111年「消防桌曆–虎力勇」及112年「消防農民曆」後，各界給予相當高的評價，因此消防局特地籌備113年消防桌曆，不只展現出消防人員救援的用心外，更以消防英雄「福氣龍抵嘉」為口號，展現「暖心消防」的一面。

消防局長蔡建安表示，感謝農業處和各界的支持與幫忙，消防猛男桌曆照片有別於過往文宣風格，除與農業產業、人文地景結合外，本次以「水域」、「山域」、「救護」及「宣導」為主軸，以各種救災及宣導情境呈現，展現嘉義縣消防人員的專業及體魄，讓消防充滿不一樣的溫度，將溫暖的消防形象走入一般民眾心中。

ET快訊
許佳玲「曖昧粉絲」遭捅死？ 　親弟發聲：讓她安心走
快訊／6官兵落水！　蔡英文急改行程直奔艦隊指揮部
不是墾丁、太魯閣！　台灣「最強國家公園」716萬朝聖
快訊／買菜遇死劫　永和女拔管宣告不治
聖誕節「陰莖骨折」激增！　醫點名1愛愛體位要小心
蔡詩芸全說了！　浴室恩愛王陽明：想拼第二胎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

公東高工「星空中的聖誕奇蹟」木工作品　受邀梵蒂岡百座馬槽展

嘉義縣消防局猛男日曆　人文地景+在地農產全入鏡

嘉義市跨年晚會推胖卡市集　丁噹、王燦跨世代歌手熱鬧開唱

賴清德萬里違建→博物館　台南藍營狂酸「綠能我不能」

日本延岡市蒞府拜會黃偉哲　盼促進台日進雙方教育交流

科技業年度大事！台電出動破百人完成南科歲修　200家廠商受惠

媒體民調高虹安就職週年　6政策滿意度破6成

元旦連假將至　台東監理站提醒：各代檢廠暫停車輛檢驗

高虹安率團參訪矽谷交通局　交流智慧城市交通升級策略

返國後請把握「曝曬、熱蒸、勤捉、清洗」　防治臭蟲跟回家

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

化妝品＝標點符號？！　超強妹子用「）」畫臥蠶

美國男逛台灣市場狂被投餵　店家熱情送零食：這是禮物

草爺自豪尺寸「極度滿意！」　若潼「對8公分沒概念」：沒特別多經驗

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

這次要去哪？12/22(五) 晚間8點 跟著Fred遊大邱！

甘肅地震引發罕見「砂湧現象」　2村莊遭「3公尺泥漿」淹沒！

公東高工「星空中的聖誕奇蹟」木工作品　受邀梵蒂岡百座馬槽展

嘉義縣消防局猛男日曆　人文地景+在地農產全入鏡

嘉義市跨年晚會推胖卡市集　丁噹、王燦跨世代歌手熱鬧開唱

賴清德萬里違建→博物館　台南藍營狂酸「綠能我不能」

日本延岡市蒞府拜會黃偉哲　盼促進台日進雙方教育交流

科技業年度大事！台電出動破百人完成南科歲修　200家廠商受惠

媒體民調高虹安就職週年　6政策滿意度破6成

元旦連假將至　台東監理站提醒：各代檢廠暫停車輛檢驗

高虹安率團參訪矽谷交通局　交流智慧城市交通升級策略

返國後請把握「曝曬、熱蒸、勤捉、清洗」　防治臭蟲跟回家

全福乾眼症新藥三期解盲結果出爐　主要療效未達標

陸客偏愛處女！豪擲18萬買初夜　未成年少女被騙曼谷賣淫

柯文哲被消失44秒　中選會：民視合法、有其他媒體遭檢舉

教到一群「躺平學生」不交作業還狂睡！老師煩惱：會不會變啃老族

台北6間餐廳超有氣氛！85樓夜景、米其林推薦過美味聖誕節

林飛帆批侯柯低劣　違法得利＆投機獲利還罵工寮

超商新春福袋開賣了！百萬金塊直接送　加碼七龍珠2款限量福箱

網瘋傳「聖誕節送這禮物就分手」　女真的遇到崩潰：一周後就分

女歌手許佳玲「曖昧粉絲」遭捅死？ 親弟發聲曝內幕：讓她安心走

澄清柯文哲農地停車場由來　陳佩琪：晚輩對長輩理財本無置喙餘地

長髮爆乳女密醫現形！前凸後翹自當活廣告生意夯　M型唇最搶手

地方熱門新聞

桃園100碗　挖掘親民的好味道

圈選大頭照算有效票！老村長抽籤9連霸

中醫大附醫「眼耳鼻喉科大樓」啟用

交通違規記點放寬　桃園汽車貨運公會批

瑞芳動物之家工程獲金石獎肯定

新北提升交通安全　致力宣導防禦駕駛觀念

南消陳貞榮獲AIT推薦IVLP國際領袖人才參訪

林口南勢國中動土　打造都會型學校

南警助離家32年被宣告死亡婦人落葉歸根

桃園三區12/18-19停水23小時

荷蘭美聲歌手馬丁賀肯斯再來台南演出

賴清德萬里違建→博物館　台南藍營狂酸

南投跨年晚會首度移師南投縣會展中心舉辦

黃偉哲打造韌性城市建構安全家園

更多熱門

相關新聞

嘉義縣市立委抽籤號次出爐！各種手勢拚場

嘉義縣市立委抽籤號次出爐！各種手勢拚場

立委選舉號次今(20)日抽籤，嘉義縣市藍綠候選人一早前往縣市選委會，嘉義縣立委第一選區（海區）號次，分別為1號詹琬蓁、2號蔡易餘，而山區第二選區（山區）號次，1號廖昱婧、2號簡銘傑，3號林國慶，4號黃一哲，5陳冠廷。

影／蘇貞昌陪陳冠廷市場蹲地掃街　縣長翁章梁高規格當麥克風手

影／蘇貞昌陪陳冠廷市場蹲地掃街　縣長翁章梁高規格當麥克風手

嘉義市代疑受陸招待組團旅遊　嘉檢聲押2人遭駁回

嘉義市代疑受陸招待組團旅遊　嘉檢聲押2人遭駁回

嘉義縣加碼青年租屋補助　一年多領3600

嘉義縣加碼青年租屋補助　一年多領3600

農保推手！台灣農運滿36周年　農運團體辦特展憶當年

農保推手！台灣農運滿36周年　農運團體辦特展憶當年

關鍵字：

嘉義縣消防局猛男日曆翁章梁

讀者迴響

熱門新聞

陳志強求婚照驚見「3對演藝圈CP偷親」！

婚禮現場「成人交疊片」大播送　台下沉默了

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

砍死女歌手「強迫屍體正坐副駕」！許佳玲遇害畫面曝

曾智希被求婚「不能Say no」！

4縣市豪大雨！寒流凍全台清晨9.7℃　今晚最冷探6度

女友尾牙中旅遊大獎！另一得獎者是總經理

台中女遭熱湯潑臉毀容！3兇嫌求輕判

人妻喊：不知摩鐵是什麼！去唱歌變「無套壞壞」

南投女學霸高顥瑄錄取哈佛大學　獲百萬獎學金

女大生連送4次急診　「水壺1部位沒洗」害染病

統一、全家超商支付見變動！　5銀行刷卡消費、代付款限縮

4：40爆冷「超商一堆人排隊」！真相神展開

職棒球員被控「全飛機等他一家」！陳子豪妻怒反擊

14歲少年肝臟連遭重擊　戰死擂台

更多

最夯影音

更多
迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」
為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

化妝品＝標點符號？！　超強妹子用「）」畫臥蠶

化妝品＝標點符號？！　超強妹子用「）」畫臥蠶

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面