嘉義縣市立委抽籤號次出爐！「2倍重力、5告讚」各種手勢拚場

▲嘉義縣市立委抽號次，嘉義市民進黨參選人王美惠抽到1號。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

立委選舉號次今(20)日抽籤，嘉義縣市藍綠候選人一早前往縣市選委會，嘉義縣立委第一選區（海區）號次，分別為1號詹琬蓁、2號蔡易餘；第二選區（山區）號次，1號廖昱婧、2號簡銘傑，3號林國慶，4號黃一哲，5陳冠廷。

嘉義市民進黨立委候選人王美惠抽出1號，國民黨張秀華抽出5號，抽籤結束後，各候選人陸續由選委會出發遊車隊陪同造勢，爭取鄉親支持。

▲嘉義市國民黨參選人張秀華抽到5號 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲民進黨嘉義縣立委參選人陳冠廷(圖左)由妻子猿田千里陪同抽到5號 。（圖／記者翁伊森翻攝）

陳冠廷由妻子猿田千里陪同，上午9時前往嘉義縣選舉委員會抽籤，陳冠廷在5名候選人中以第一順位抽籤，打間籤支後確認為5號，隨即表示「票投冠廷5告讚 台灣嘉義5未來！」，並由妻子幫他在選舉彩帶圈號處貼上5號數字，和妻子各舉單手放在嘴角旁，微笑比出5號手勢，喊出「票投冠廷5告讚 台灣嘉義5未來！」，取台語諧音「有夠讚」、「有未來」之意。

嘉義縣立委蔡易餘表示，自己代表勝利的 2號，也象徵著2倍重力、2倍速度，帶動嘉義的進步，也順利抽到2號，將跟賴清德、蕭美琴號碼一樣，雙雙勝利，替嘉義爭取更多建設。

▲嘉義縣海區立委參選人詹琬蓁抽1號。（圖／記者翁伊森翻攝）

詹琬蓁表示，嘉義縣海區要有更好的發展，請支持1號詹琬蓁，改變會成真！