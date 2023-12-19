影／蘇貞昌陪陳冠廷市場蹲地掃街　縣長翁章梁高規格當麥克風手

▲前行政院長蘇貞昌陪立委候選人陳冠廷掃市場，遇到小攤販當場蹲下身子拜票，而嘉義縣長翁章梁還親自擔任麥克風手。（圖／民進黨競選辦公室提供）



記者陶本和／台北報導

前行政院長蘇貞昌19日到嘉義縣輔選民進黨立委候選人陳冠廷、蔡易餘。特別的是，蘇貞昌在陪陳冠廷掃市場時，嘉義縣長翁章梁竟然親自擔任麥克風手，算是極為罕見的場景，少有如此高規格的麥克風手。

蘇貞昌19日上午親赴嘉義縣助選，在縣長翁章梁、立委候選人陳冠廷等人陪同下，一起在民雄鄉大士爺廟、慶誠宮參拜，隨後又前往民雄傳統市場徒步掃街。特別的是，在掃市場的過程中，蘇貞昌逐一跟民眾握手介紹陳冠廷，碰到攤販也蹲下身子跟民眾拜票，而罕見的是，縣長翁章梁還親自擔任麥克風手。

蘇貞昌在致詞時表示，嘉義縣在民進黨執政之下，向中央爭取了相當多的建設，這幾年發展很快速，未來要延續，不應該走回頭路。他提到，民雄鐵路高架化重大工程近期要動工，未來會幫在地帶來繁榮，這是立委陳明文爭取的，由總統蔡英文核定支持的。

蘇貞昌又說，嘉義科學園區今年5月動工，對整體嘉義縣未來發展有重大影響。所以，他向民眾表示，明年1月13日選舉投票時，除了支持民進黨總統、副總統候選人賴清德跟蕭美琴之外，立委也要支持陳冠廷、蔡易餘。

對於陳冠廷，蘇貞昌表示，他是一個好人才，對日本、美國都很熟悉，台灣在對美、日關係非常重要，目前銷往美國的農產品比中國大陸還要多，且銷售到日本的價格也好，所以陳冠廷進入立法院就很重要了，可以打通國際市場，接觸國際的專家。