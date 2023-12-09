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農保推手！台灣農運滿36周年　憶當年：反共抗俄口號壓榨農民40年

▲▼「農的N次方--解嚴後農業政策回顧及農村再生未來展望」特展。（圖／稻草人基金會提供）

▲「農的N次方--解嚴後農業政策回顧及農村再生未來展望」特展。（圖／稻草人基金會提供）

政治中心／台北報導

台灣首次農民運動12月8日滿36周年，今年在農業部與客家委員會支持下，財團法人稻草人基金會舉辦了「農的N次方-解嚴後農業政策回顧及農村再生未來展望」特展，與國人一起回顧當年農民被迫走上街頭爭權益，進而開啟農民社會福利的這段歷史。當年還是學生，出身農家子弟的嘉義縣長翁章梁表示，農民勤儉打拚但生活卻一年不如一年，絕對是制度造成，因此他投身這場社會運動，也是這場農運結束後，同年全面實施農保。

「農的N次方-解嚴後農業政策回顧及農村再生未來展望」特展，12月8日在中正紀念堂舉行主題特展開展記者會，稻草人基金會董事長林豐喜、客委會主委楊長鎮、農業部政務次長陳添壽、前農委會主委林享能等農運人士均出席。記者會一開始，全場先為已逝農運人士起立默哀，感謝這些農民英雄無私的付出。

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曾號召1987年1208農運的山城農權會發起人之一的稻草人基金會董事長林豐喜回顧當年農運源起，痛批當年國民黨撤退來台時，以一句「反共抗俄」為口號，足足壓榨了農民40年；更以稻米賺取外匯，成為反共大陸的儲備金，在以農業養工業的政策下，工業出口後來超越農業出口，但農民1年365天都沒有休息，卻淪為政策的犧牲品，在開放美國農業進口時，終於點燃了農民運動的怒火。

▲▼「農的N次方--解嚴後農業政策回顧及農村再生未來展望」特展。（圖／稻草人基金會提供）

▲稻草人基金會董事長林豐喜。（圖／稻草人基金會提供）

客委會主委楊長鎮則說，當年農民運動是客家人發起，自己本身也是農民子弟，1987年開始一連串的農民運動，發起於台中縣的客家地區，籌組農權會成立的幹部也多為客家子弟，大家放下個人事業付出時間四處奔走，冒著可能被抓被打被判刑的風險，致力於推動農運的腳步，這些農運前輩是硬骨硬頸的客家英雄！

嘉義縣長翁章梁表示，農運時他還是學生，自己父母就是農民，參與農運天經地義，眼見農民勤儉打拚，但生活卻一年比一年困難，他認為，那絕對是制度性、國際性的因素，因此決定挺身而出。

翁章梁指出，當時的316、426、516、520農民運動短短半年內動員數次，手段越來越激烈，在台灣抗爭史上非常少見，但也獲得了不錯的成果，520農運後，檯面上的抗爭就結束，同一年即全面實施農保。

▲▼「農的N次方--解嚴後農業政策回顧及農村再生未來展望」特展。（圖／稻草人基金會提供）

▲嘉義縣長翁章梁。（圖／稻草人基金會提供）

農業部政務次長陳添壽表示，很感念三十幾年前的農民運動前輩，農民的一些訴求，政府都在努力推動中，今年也提高了投保福利，增加老農津貼，調整退休金以照顧農民，現在農水署不只是變成公務單位，還增加了預算，整體農業部經費也提高了很多，政府要做農民最大的靠山。

為期兩周的「農的N次方-解嚴後農業政策回顧及農村再生未來展望」主題特展，於中正紀念堂中央通廊舉行，展覽時間為2023年12月8日至22日。展出內容分為「解嚴後的農民運動」、「台灣農村再生的特質與實踐經驗」，以及「農村未來的挑戰」三大展區，透過1980年代末的農民運動的回顧、檢視農村再生的進展，以及未來農村發展的挑戰等主題，包含靜態展覽與動態互動，讓民眾一起親自體驗農民運動的現場，探索農村發展的未來。

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