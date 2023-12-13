　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

嘉義縣民看過來！翁章梁宣布加碼青年租屋補助　一年多領3600

▲▼ 嘉義縣長翁章梁宣布，明年青年租屋補助加碼3600元， 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼嘉義縣長翁章梁宣布，明年青年租屋補助加碼3600元。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者吳佩蓁／嘉義報導

嘉義縣政府將跟進中央「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，縣長翁章梁昨（12日）宣布加碼明年青年租屋補助，只要符合45歲以下弱勢或婚育家庭、未滿40歲單身者，且在嘉縣設籍及租屋者，最高一年可再多領3600元。

翁章梁表示，評估嘉義縣租屋租金行情約落在5000元至7000元，而中央每月租金補貼2000元至3600元，另針對單身、新婚、育兒家庭、弱勢都有額外加碼補貼，因此縣府考量財政負擔後，決定再加碼3600元，等於一個月增加300元，估計受益人數可達1500人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 嘉義縣長翁章梁宣布，明年青年租屋補助加碼3600元， 。（圖／嘉義縣政府提供）

青年租屋加碼補貼對象為，符合「三百億元中央擴大租金補貼專案」的45歲以下經濟弱勢或婚育家庭、未滿40歲單身者，受理期間為2024年2月20日至2024年3月20日，只要符合租金補貼資格，提出申請後，縣府比對資料無誤直接核發，

勞青處長陳奕翰指出，加碼補助租金計畫為經發處與勞青處一起合作，基於照顧縣內年輕人，針對財力相較不足的租房青年，加碼租金補貼，期能協助青年儲蓄、買房定居嘉義及結婚育兒，未來會依租金調漲情況，滾動式檢討補助金額。

ET快訊
狂被檢舉記點！　50人聚集抗議：快無法生存
快訊／殘殺16歲少女、槍殺證人　兇手確定逃死
周海媚「最後遺作」　殺青10年至今未播出
台中長腿妹摩天輪「老漢推車」　警方要查了
快訊／台南弒母命案！兒持刀「猛捅胸口」殺死媽
獨／熊霓跟胡瓜緋聞扯不清　熊爸怒：我幹嘛幫我女兒炒新聞
周海媚「搶救病歷」外流！臨終細節驚人　官方要查了
快訊／《荒唐分局》男星離世　享壽61歲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今年最後水逆！「6星座」受重災　兩波衰運逃不過

去大陸出差　3狀況超麻煩「現金愛收不收」：寧願去其他國家

不想返鄉！年輕人「曝投票1狀況」爆尷尬　PTT炸鍋：血淚換來的

正妹老師「國道飆速」還PO網炫耀　校長：列入考核研議是否續聘

最愛周海媚演的哪個角色？「不只周芷若」粉絲再推4個：難得不討厭

細看《帝王條款》力挺國中生！他揭關鍵：跟歧視和弱勢哪有關？

妹子邀男友共浴沒鎖門！下秒聽開門「啊」一聲…嚇傻：被看光了

防記點黃牛！公路局祭「稽核程式」抓點數異常移轉　偽造移送調查

周末氣溫暴跌！最凍「只有13度」時間曝　下周回溫1天又轉冷

年關將至！「3生肖」事業運勢最慘　面臨職涯危機

小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

徐乃麟爆料「籃籃是王齊麟的菜」　巫苡萱秒吐槽：你的口風很鬆！

美鱷魚樂園孵化「白變鱷魚」　全球僅7隻！同胎兄弟正常色

路邊花圃遇受傷浪貓...　她果斷救援收編天使喵

老婆突問「愛我還是女兒」機智尪神回一句展求生慾

橘色惡魔飯店快閃演出　吹奏搭配整齊花式舞蹈

今年最後水逆！「6星座」受重災　兩波衰運逃不過

去大陸出差　3狀況超麻煩「現金愛收不收」：寧願去其他國家

不想返鄉！年輕人「曝投票1狀況」爆尷尬　PTT炸鍋：血淚換來的

正妹老師「國道飆速」還PO網炫耀　校長：列入考核研議是否續聘

最愛周海媚演的哪個角色？「不只周芷若」粉絲再推4個：難得不討厭

細看《帝王條款》力挺國中生！他揭關鍵：跟歧視和弱勢哪有關？

妹子邀男友共浴沒鎖門！下秒聽開門「啊」一聲…嚇傻：被看光了

防記點黃牛！公路局祭「稽核程式」抓點數異常移轉　偽造移送調查

周末氣溫暴跌！最凍「只有13度」時間曝　下周回溫1天又轉冷

年關將至！「3生肖」事業運勢最慘　面臨職涯危機

屁孩聚疏洪道尬車飆車！囂張燒胎還PO網　7人送辦再收15萬罰單

國內債券ETF逼近2兆年增6成　過半經理人看好明年

川普可能在2024美國總統大選勝出　路透分析4大理由

快訊／獵鷹戰績不佳教練團改組？　球團總監吳志偉離隊

陸官方與台商開會疑「介選」　國台辦：民進黨「扣帽子」騙選票

獨／從北門升級成凱道！　柯文哲順利搶下「選前之夜」1／12凱道路權

今年最後水逆！「6星座」受重災　兩波衰運逃不過

去大陸出差　3狀況超麻煩「現金愛收不收」：寧願去其他國家

飼主吃藥睡著...醒來「法鬥車上過世」 解剖原因：死於熱衰竭

《料理之王4》12／15播出第三集　「直播女王」徐小可秀廚藝

行人闖紅燈跳舞過馬路　駕駛停等竟被「比中指」

生活熱門新聞

國中生《帝王條款》奪全國美術賽特優　網上炸鍋了！

國中生畫《帝王條款》被罵翻！校方道歉了

周海媚爆因紅斑性狼瘡病逝　醫示警禁吃3東西

周海媚罹紅斑性狼瘡過世！醫師曝恐怖症狀

未來20年走「九紫離火運」！「8生肖」運勢銳不可擋

恐跌破8℃　2波冷空氣「後面的更強」

陸客來台寫下真實心得：跟網路講的不一樣

人妻撿手機送警局！被告偷竊怒：社會怎麼了

超派炸雞創始店突換人經營　超哥證實

挑戰首波寒流時間曝　周末「溼答答冷氣團」先來

聖誕節有人陪！12月桃花旺TOP4星座

野生相澤南現身台北！超短牛仔褲辣洩「鉛筆美腿」

2024年三生肖財運最旺

台灣人為何不去中國玩？原因讓陸網也認同

更多熱門

相關新聞

農保推手！台灣農運滿36周年　農運團體辦特展憶當年

農保推手！台灣農運滿36周年　農運團體辦特展憶當年

台灣首次農民運動12月8日滿36周年，今年在農業部與客家委員會支持下，財團法人稻草人基金會舉辦了「農的N次方-解嚴後農業政策回顧及農村再生未來展望」特展，與國人一起回顧當年農民被迫走上街頭爭權益，進而開啟農民社會福利的這段歷史。當年還是學生，出身農家子弟的嘉義縣長翁章梁表示，農民勤儉打拚但生活卻一年不如一年，絕對是制度造成，因此他投身這場社會運動，也是這場農運結束後，同年全面實施農保。

環保署提供家戶石綿清理補助

環保署提供家戶石綿清理補助

嘉義民雄航太院區　蔡英文出席動土典禮

嘉義民雄航太院區　蔡英文出席動土典禮

嘉義縣精準運動計畫成果發表

嘉義縣精準運動計畫成果發表

嘉義縣30檢驗據點加入防範愛滋

嘉義縣30檢驗據點加入防範愛滋

關鍵字：

嘉義縣青年租屋補助翁章梁

讀者迴響

熱門新聞

快訊／周海媚去世！工作室證實噩耗「醫治無效」

摩天輪驚見「情侶活春宮」　3分鐘片竟PO網

國中生《帝王條款》奪全國美術賽特優　網上炸鍋了！

胡瓜獨寵小44歲熊霓「爆丁柔安握曖昧證據」！

電商女董座遭保全痛毆性侵！只穿內褲出門求救

國中生畫《帝王條款》被罵翻！校方道歉了

周海媚爆因紅斑性狼瘡病逝　醫示警禁吃3東西

周海媚罹紅斑性狼瘡過世！醫師曝恐怖症狀

周海媚到院已無意識冒屍斑！猝逝前一晚呼吸困難

雪隧死亡追撞！轎車撞爛「駕駛血液流光」

胡瓜熊霓爆小房間獨處「戴對環」！和丁柔安降冰點

周海媚猝逝「混亂27hrs」完整時間軸一次看！

未來20年走「九紫離火運」！「8生肖」運勢銳不可擋

周海媚前夫悲痛發聲：久久不能平靜

周海媚突病逝「前夫呂良偉爆早知情」！

更多

最夯影音

更多
小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命

小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命
大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面