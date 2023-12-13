嘉義縣民看過來！翁章梁宣布加碼青年租屋補助　一年多領3600

▲▼嘉義縣長翁章梁宣布，明年青年租屋補助加碼3600元。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者吳佩蓁／嘉義報導

嘉義縣政府將跟進中央「300億元中央擴大租金補貼專案計畫」，縣長翁章梁昨（12日）宣布加碼明年青年租屋補助，只要符合45歲以下弱勢或婚育家庭、未滿40歲單身者，且在嘉縣設籍及租屋者，最高一年可再多領3600元。

翁章梁表示，評估嘉義縣租屋租金行情約落在5000元至7000元，而中央每月租金補貼2000元至3600元，另針對單身、新婚、育兒家庭、弱勢都有額外加碼補貼，因此縣府考量財政負擔後，決定再加碼3600元，等於一個月增加300元，估計受益人數可達1500人。

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青年租屋加碼補貼對象為，符合「三百億元中央擴大租金補貼專案」的45歲以下經濟弱勢或婚育家庭、未滿40歲單身者，受理期間為2024年2月20日至2024年3月20日，只要符合租金補貼資格，提出申請後，縣府比對資料無誤直接核發，

勞青處長陳奕翰指出，加碼補助租金計畫為經發處與勞青處一起合作，基於照顧縣內年輕人，針對財力相較不足的租房青年，加碼租金補貼，期能協助青年儲蓄、買房定居嘉義及結婚育兒，未來會依租金調漲情況，滾動式檢討補助金額。