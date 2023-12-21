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南消一大隊結合布袋戲偕同魚頭君　報您如何避免一氧化碳中毒

▲台南市消防局一大隊邀請「布袋戲醫生團」到場表演，教導民眾如何防範一氧化碳中毒，會同台南市吉祥物「魚頭君」一同消防宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局一大隊邀請「布袋戲醫生團」到場表演，教導民眾如何防範一氧化碳中毒，會同台南市吉祥物「魚頭君」一同消防宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

在寒冷的冬天裡，泡個熱水澡放鬆身心是最棒的選擇，但在放鬆泡澡的同時，熱水器的安裝位置不當更可能潛藏危機，根據內政部消防署13年來的統計，全台有高達191人因一氧化碳中毒喪失生命，且有高達8成的原因是將燃氣熱水器安裝在密閉的空間使用而導致憾事。

為提醒冬天到來，民眾不可輕忽隱形殺手一氧化碳的潛在危險，內政部訂每年12月到隔年2月為一氧化碳預防季，並將每年12月16日訂為一氧化碳宣導日（依據碳之原子量12及氧之原子量16），台南市消防局在預防季期間辦理系列宣導活動。

▲台南市消防局一大隊邀請「布袋戲醫生團」到場表演，教導民眾如何防範一氧化碳中毒，會同台南市吉祥物「魚頭君」一同消防宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

其中於12月21日在新營區南瀛堂辦理防範一氧化碳宣導記者會，特別邀請在地柳營區蔡瑞頒醫師及新泰國小偶戲團組成「布袋戲醫生團」到場表演，教導民眾如何防範一氧化碳中毒，並由魅力四射的新營高中熱舞社開場為本次活動揭開序幕，本系列活動特別邀請本市吉祥物「魚頭君」一同宣導並提供在地手作茄芷袋作為活動宣導品，象徵著「平安『袋』著走」。

▲台南市消防局一大隊邀請「布袋戲醫生團」到場表演，教導民眾如何防範一氧化碳中毒，會同台南市吉祥物「魚頭君」一同消防宣導。（圖／記者林東良翻攝，下同）

一氧化碳中毒是可以事先預防的，呼籲民眾檢視瓦斯熱水器的安裝環境，陽台加蓋、室內等通風不良空間，應安裝有強制排氣功能的熱水器，並依規定正確裝設排氣管，絕不可選用屋外式熱水器，以避免瓦斯燃燒不完全產生一氧化碳，累積於屋內對家人造成威脅。台南市政府從2024年1月1日起至2月29日止，針對具有一氧化碳中毒潛勢住戶，進行遷移或更換熱水器，每戶最高補助新台幣3000元；另外低收入戶更高達12000元的補助，因名額有限，額滿或經費用完將提前結束。有需求的民眾可撥打119或向當地消防分隊洽詢。

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