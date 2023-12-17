南消攜手南方影像學會及國寶畫師顏振發　聯名推義消招募發表會！

▲南消第七大隊暨中正分隊與南方影像學會合作，辦理「國寶畫師作品發表及義消招募發表會」，並結合創意防火宣導，希望民眾踴躍加入義消大家庭。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

鑑於台南市消防局所屬義消平均年齡日漸年長，17日上午10時，第七大隊暨中正分隊與南方影像學會合作，辦理「國寶畫師作品發表及義消招募發表會」，並結合創意防火宣導，廣邀轄內各大廟宇、企業等來參加，期能鼓勵社會大眾踴躍加入義消的大家庭。

這次活動以兩幅畫作為開場，由台南國寶級電影看板畫師顏振發繪製，其設計理念為運用詹姆斯弗拉格在1917年為美國陸軍所繪製的募兵海報，融入台南市長黃偉哲及消防局長李明峯之頭像。顏振發大師肯定消防員守護市民安全，也感謝南方影像學會牽線，讓看板藝術與消防有這麼美好的邂逅。發表會中播放精心拍攝的招募影片及安排救護技能、鐵捲門切割及射水演練，更展現出義消中正中隊堅強戰力及團隊精神。

第七大隊大隊長石家源表示，這次的發表會融合畫作發表、影片拍攝及實地演練，透過消防與藝術的結合，讓轄內各行各業以及社會大眾更了解義消團體的理念，更歡迎熱血的民眾踴躍來加入義消。

消防局長李明峯表示，感謝臺南國寶畫師顏振發對臺南市政府消防局的肯定，12月25日為臺南市長黃偉哲就職5周年，市長於任內大力支持消防單位，2019年起編列4億餘元陸續添購裝備，且救災人員均有2套消防衣可供替換，這兩年更陸續交貨21輛救災車輛，這3年更將增加477員額，讓裝備與人力一步一步到位。