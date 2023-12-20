深化美台防救災交流　南消陳貞榮獲AIT推薦IVLP國際領袖人才參訪

▲台南市消防局四大隊副大隊長陳貞榮獲美國在台協會（AIT）推薦、美國國務院邀請，於美東時間12月2日起為期兩週參與「國際領袖人才培訓計畫（IVLP）」赴美進行短期交流參訪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局四大隊副大隊長陳貞榮獲美國在台協會（AIT）推薦、美國國務院邀請，於美東時間12月2日起為期兩週參與「國際領袖人才培訓計畫（IVLP）」，以「南台灣市級危機應變」為主題赴美進行短期交流參訪。

消防局表示，國際領袖人才參訪計畫（International Visitor Leadership Program,IVLP），由美國國務院主導，每年會邀請世界各國和美國相同領域的專業人才進行交流及相互學習，台南市消防局由第四大隊副大隊長陳貞榮代表參與，陳貞榮過去在台南市災害防救領域深耕多年，自2012年至2020年期間先後辦理年度民安及災防演習、災害防救深耕計畫、防救災緊急通訊系統建置及維護，在應變中心開設期間也經歷康芮颱風、蘇迪勒颱風、台南0823豪雨及台南0206地震等重大災害應變作業。

本次參訪計畫於今年年初由美國在台協會（AIT）高雄分處，規劃組織一組由南台灣各縣市消防局(嘉義、台南、高雄、屏東及台東)及內政部消防署訓練中心各推薦災害防救專業領域同仁共10名的參訪團，前往美國華盛頓特區、佛羅裡達州傑克遜維爾及加州舊金山等城市進行訪問，以實地瞭解美國城市抗災能力及加強美台雙方相互交流。

市長黃偉哲表示，基於美台雙方對於災害防治及應變的重視，藉由災防人才赴美參訪交流及相互學習，促進雙方在災害防救工作上有更好的合作機制。局長李明峯表示，近年台南市政府各項防救災訓練、車輛及裝備器材在市長黃偉哲的支持下不斷提升及精進，且今年本市消防局特種搜救隊經消防署審核通過中型搜救隊伍認證資格，加入國際人道救援輪值行列，同時有效提升台南市危機應變抗災能力，更加保障市民的生命財產安全。