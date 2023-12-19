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提升搶救戰力　榮剛材料科技捐贈南消一大隊裝備器材1批

▲榮剛材料科技董事長王炯棻捐贈裝備器材1批，由消防局主秘丁春能代表受贈並頒發感謝狀，感謝善行義舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲榮剛材料科技董事長王炯棻捐贈裝備器材1批，由消防局主秘丁春能代表受贈並頒發感謝狀，感謝善行義舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局19日上午10時，在柳營區工二路榮剛材料科技公司，舉行搶救器材快速救援板、折疊式器材搬運車、3M6502型面罩組合1批捐贈儀式，由榮剛材料科技董事長王炯棻捐贈，並由消防局主秘丁春能代表受贈並頒發感謝狀，感謝榮剛材料科技公司善行義舉。

▲榮剛材料科技董事長王炯棻捐贈裝備器材1批，由消防局主秘丁春能代表受贈並頒發感謝狀，感謝善行義舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

榮剛材料科技公司董事長王炯棻，秉持「服務社會，造福人群」的理念，默默為社會付出及做公益積極回饋地方社會，曾於2023年3月份公司成立30週年廠慶時，捐贈消防局總價值新台幣450萬元救護車1輛，提昇大新營地區緊急救護品質，這次捐贈深深體認消防局人員保障市民生命財產安全的辛苦付出，為了能讓救災人員在搶救上無憂，特購置搶救器材：美國FAST BOARD快速救援板、折疊式器材搬運車、3M6502型面罩組合1批，價值新台幣33萬3431元，供消防弟兄第一時間搶救及應付長時間救災使用，充分發揮裝備器材最大的功能。

▲榮剛材料科技董事長王炯棻捐贈裝備器材1批，由消防局主秘丁春能代表受贈並頒發感謝狀，感謝善行義舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

榮剛材料科技公司董事長王炯棻表示，體認消防局保障市民生命財產安全的辛苦付出，希望能為消防盡1份心力，讓消防人員更有能力為臺南市市民居家安全有保障，過著無憂無慮的生活，也希望這批裝備能夠對消防人員有所幫助，未來有機會將再盡棉薄之力於公益。

市長黃偉哲表示，十分感謝榮剛材料科技公司董事長王炯棻的鼎力支持，熱心挹注社會資源，此次捐贈之救災裝備器材具有實用性、對消防人員救災工作執行有莫大助益，呼籲消防人員要將民間捐贈力量轉化，積極為民服務，保障市民財產安全。

▲榮剛材料科技董事長王炯棻捐贈裝備器材1批，由消防局主秘丁春能代表受贈並頒發感謝狀，感謝善行義舉。（圖／記者林東良翻攝，下同）

消防局局長李明峯表示，未來也會繼續秉持著臺南市市長黃偉哲的施政理念及守護市民生命財產安全的承諾，同時也保障救災人員之現場安全。感謝榮剛材料科技公司董事長王炯棻，長期對消防的支持與照顧，無私為消防提升硬體設備，期望藉此拋磚引玉，喚起社會上更多人的善舉，進而關心消防人員的防災及救災安全，共同打造台南市更為宜居的城市。

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