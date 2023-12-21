賴清德拆彈萬里老宅　賴士葆：有心要紀念礦工可以自掏腰包

▲民進黨總統候選人賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

2024總統第一場電視政見會20日登場，民進黨的賴清德針對自己萬里老家連日爭議，稱願交付公益信託，優先做為「礦工生活紀念館」，引發討論。對此，國民黨立委賴士葆批評，如果有人以不義或不法的手段去取得非份之財，被抓包了，他改口說要把它當作公益捐出，這個人要不要被追究責任？有心要紀念礦工可以自掏腰包，拖泥帶水附加條件這麼多，還要博得公益美名，真的歹戲拖棚。

賴士葆說，新北市政府認定這個萬里老宅是非優先拆除違建，它的位階就是個違建，只因為既存違建的所有人位高權重，全面執政也不應該逾越法律，不能官大學問大，賴清德宣布在礦區居住權得到保障之後要把這個老宅捐出交付公益信託，如今國土署出面表示會以變更使用方式保障原有合法居住，也就是要透過法律程序將違建變成合法，即便最後是公益用途，但是公然地將違建就地合法是民主國家當有的程序嗎？

賴士葆質疑，國土署違建透過法律補正程序就地合法的案例是否僅此一件特例？或是以後類似的違建都可以比照辦理？這樣有沒有為特定人士開一道巧門？一般民眾若是不能一體適用，就失去公平正義的原則，若是大家都可公平的援用，那全台滿坑滿谷的違建都要變更，真的會累壞公務員了。

賴士葆認為，有心要紀念礦工可以自掏腰包，買地蓋屋，宣誓挺礦工的決心和魄力，這樣全民都給賴清德鼓掌。現在抵死不拆，要曠日廢時變更法律程序來就地合法，要拆一個違建老宅，拖泥帶水附加條件這麼多，還要博得公益美名，真的歹戲拖棚。