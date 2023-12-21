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大陸 大陸焦點 特派現場

王毅與菲外長通話　雙方同意盡早舉行南海問題雙邊磋商

▲▼中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任王毅出席「慕尼黑安全會議」。（圖／路透）

▲王毅與菲外長通話。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

中菲在南海島礁衝突不斷，據大陸外交部發布，中共中央政治局委員、大陸外交部長王毅20日應約與菲律賓外交部長馬納羅通電話。雙方同意儘早舉行南海問題雙邊磋商機制會議並為此積極創造條件。

王毅說，當前中菲關係面臨嚴重困難，根源在於菲方改變了迄今的政策立場，背棄了自己作出的承諾，不斷在海上挑釁滋事，損害中方的正當合法權利。中菲關係已站在十字路口，面臨何去何從的選擇，菲方務必要慎重行事。

王毅奉勸菲方不要沿著錯誤的方向走下去，而應盡快回到正確的道路上來。他表示，當務之急是妥善處理和管控當前海上局勢。中菲是一衣帶水的鄰居，對存在的爭議應該要商量著辦。這不僅是鄰國之間行之有效的相處之道，也是中菲關係得以轉圜的有益經驗。

王毅强調，中方始終致力於透過對話協商解決分歧，共同維護海上穩定。但若菲方誤判情勢，一意孤行，甚至與不懷好意的外部勢力相互勾聯，繼續生事生亂，中方必將依法維權，堅決回應。

報導引述，馬納羅介紹了菲方在仁愛礁問題上的看法，表示希以雙方均能接受的方式管控好分歧，推動緊張局勢降溫，防止衝突。願本著誠意同中方加強對話，發揮兩國海上問題溝通機制作用，共同尋求解決問題的方法。

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