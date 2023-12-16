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首次中沙伊委員會　王毅：沙伊應堅持和解策略選擇不動搖

▲▼王毅首次中沙伊委員會。（圖／大陸外交部網站）

▲王毅首次中沙伊委員會。（圖／大陸外交部網站）

記者鄭思楠／綜合報導

據大陸外交部15日深夜發布，中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅昨15日在北京集體會見來華舉行中沙伊三方聯合委員會首次會議的沙烏地阿拉伯外交副大臣胡萊吉、伊朗外交部副部長巴蓋里。王毅強調，中方支持沙伊雙方共同推動伊斯蘭國家就巴以衝突升級形成更強有力一致立場。任何巴以衝突解決方案，都應堅持「巴人主導、巴人所有、巴人治巴」的大方向。

王毅就繼續推進沙伊關係改善進程提出三點建議，一是「堅持和解策略選擇不動搖」，沙伊改善關係符合雙方利益，符合國際社會期待，也有利於兩國提高在區域和國際上的影響力。希望雙方堅持戰略自主，維持戰略定力，繼續透過對話協商增進互信，實現持久、全面的睦鄰友好。

他表示，二是「進一步推動關係改善進程」。中方歡迎沙伊雙方在經貿、安全、人文等領域積極探討合作，擴大人員交往，願同沙伊雙方加強交流，為雙方改善關係提供助力。希望雙方多溝通、多商量，及時消除誤解，避免誤判。在此過程中，中方願繼續發揮積極和建設性作用。三是「排除外部干擾」，沙伊改善關係是站在歷史正確一邊。中東不能再成為大國地緣角斗場，中東的命運應掌握在中東地區國家人民手中。相信沙伊雙方完全有能力、有智慧及時排除外部干擾，推動和解進程行穩致遠，維護地區長治久安。

王毅強調，中方支持沙伊雙方共同推動伊斯蘭國家就巴以衝突升級形成更強有力一致立場。中國始終站在廣大阿拉伯、穆斯林國家這一邊，支持恢復巴勒斯坦人民合法權利。當務之急是推動加薩地區停火止戰、推動人道救援、恢復巴以談判。

他表示，任何巴以衝突解決方案都應尊重巴勒斯坦人民意願、尊重地區國家合理關切，都不能背離「兩國方案」，都應堅持「巴人主導、巴人所有、巴人治巴」的大方向。中方願同沙伊兩國和阿拉伯、穆斯林國家一道，盡快推動形成落實「兩國方案」的時間表和路線圖，維護中東地區和平穩定。

報導還稱，胡萊吉和巴蓋里感謝中方承辦此次會議，高度評價會議在落實北京協議、推進沙伊關係改善方面取得的成效，表示沙伊關係正在積極的軌道上向前推進，雙方將繼續加強經貿、安全、人文等領域合作，爭取更多和解成果，共同促進區域安全、穩定與發展。

兩人表示，北京協議掀開了中國在中東地區發揮積極作用新的一頁。沙伊歡迎並支持中國為中東地區發展發揮更大作用，願同中方一道維護多邊主義，促進地區和世界發展進步，譜寫三方合作新篇章。

胡萊吉和巴蓋里則感謝中方為緩解加薩局勢提出的倡議和作出的努力，表示願在雙、多邊領域同中方加強合作，推動巴勒斯坦問題早日得到公正、持久解決。

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