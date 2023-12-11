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菲律賓控船隻南海遭撞　美籲中停止破壞穩定行為

▲▼ 一艘菲律賓船10日在南海執行補給任務時與中國海警船碰撞，菲律賓海岸警衛隊將受損船隻拖回。（圖／路透）

▲一艘菲律賓船10日在南海執行補給任務時與中國海警船碰撞，菲律賓海岸警衛隊將受損船隻拖回。（圖／路透）

中央社華盛頓10日綜合外電報導

一艘菲律賓船隻和中國海警船在具主權爭議的仁愛暗沙附近發生「碰撞」後，美國今天呼籲北京方面停止在南海「危險和破壞穩定」的行為。

菲律賓與中國針對今天稍早發生的事件相互指責。馬尼拉表示，其中一艘菲律賓船隻被中國（船隻）「撞擊」。但中國海警指控菲律賓船隻無視「多次嚴厲警告」，「故意碰撞」中國船隻。這是發生於南海的最新一起這類對峙。

這起碰撞事件，是一艘菲律賓船隻在對南沙群島（Spratly Island）仁愛暗沙（Second Thomas Shoal）一個小規模軍事據點執行補給任務時所發生的，那裡是菲律賓與中國爭執之地，且就在1天前，南海黃岩島（Scarborough Shoal）附近也曾發生另一起事件。

法新社報導，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）在聲明中表示，中國船隻這兩天「使用高壓水柱，並有包括強行碰撞等魯莽行徑，對前往這些地點執行官方補給任務的菲律賓船隻造成損害，並危及菲律賓船員的安全。」

米勒表示，（中國在）黃岩島的船隻「還用聲波裝置，讓菲律賓船員喪失行動能力，並將菲律賓漁船趕走」。

米勒說：「這些行為不僅反映出對菲律賓人安全與生計的魯莽漠視，也是對國際法的藐視。」

最近幾個月來，包括先前兩次碰撞在內，菲律賓和中國船隻發生多起事件，讓兩國長期以來的海上緊張局勢加劇。

中國聲稱擁有幾乎整個南海的主權，當中包括其鄰國沿岸附近的水域和島嶼，且無視國際仲裁法院認定中方立場並無法律依據的裁決。

中國部署船隻在繁忙的水道上巡邏，還打造人工島並將它們軍事化，以強化該國的主張。

米勒表示，海牙常設仲裁法院於2016年公布的南海裁決「是最終裁定，且對中國和菲律賓具有法律約束力」。

他補充道，美國「呼籲中國遵守裁決，停止其危險和破壞穩定的行為」。

他說：「在面臨這些危險和違法的行為時，美國會與盟友菲律賓站在一起。」他並補充道，美國和菲律賓的共同防禦條約「涵蓋在南海任何位置，對菲律賓武裝部隊，及包括該國海岸防衛隊用的公有船隻或飛機所做的武裝攻擊」。

在總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）掌權下，菲律賓與中國間的關係惡化。小馬可仕試圖改善與老盟友美國間的關係，並反抗中國在南海的行為。

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