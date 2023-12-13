菲律賓駐美大使：下一場世界大戰爆發衝突熱點　是南海不是台灣

▲圖為菲律賓空軍和美國印太司令部參加美菲聯合演習。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

菲律賓駐美大使羅慕德斯（Jose Manuel Romualdez）示警，菲律賓與中國船隻在南海的小規模衝突隨時可能引發重大衝突，且下一個引爆世界大戰的衝突熱點是在南海，並非台灣，「如果我們地區發生任何事情，那就會像是一場戰爭的開始，世界大戰」。

日經亞洲13日報導，菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）數周前在美國與中國國家主席習近平會面，試圖掌控南海關鍵水域緊張情勢。羅慕德斯透露，小馬可仕當時明確表示願意談談，但習近平似乎沒心情交談，這狀況令人失望，當時習近平什麼也沒說，「（習近平）只是聽著，然後開口說，我們會讓我們的國防部與外交人員討論這個問題。」

報導指出，中國主張對幾乎所有南海地區擁有歷史性權利，拒絕菲律賓的海洋主張。北京政府無視海牙國際法庭2016年的裁決，這項裁決否認北京的歷史主張。

羅慕德斯呼籲採取多邊應對措施來反擊中國的脅迫行動，包括在南海聯合巡邏，「做到這一點的唯一方法，就是讓多邊國家展現武力。」菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro）11月受訪時曾提到，日本、紐西蘭、英國、加拿大、法國都是加入南海多邊巡邏的候選國之一。

菲律賓允許美軍進入群島9處地點，目的除了讓美國快速提供救災人道援助，同時還能應對南海與台海突發事件。

羅慕德斯被問及菲律賓允許美國在上述9處地點預先部署何種物資時提到，「進攻性武器，我們必須根據具體情況來討論」，這也顯示出美軍可能會為衝突做好準備。