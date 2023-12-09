快訊／中國海警控3菲律賓公務船「侵闖黃岩島」　依法實施管控　

▲中國海警曾稱，10月10日在菲律賓海域追擊菲海軍船隻。（資料圖／達志影像／美聯社）

記者蔡儀潔／綜合報導

中菲在南海主權爭議升溫，據中國海警最新消息，今（9）日對3艘漁業和水產資源局公務船實施管控措施，理由為「侵闖黃岩島鄰近海域」。

據中國海警發布消息，「12月9日，中國海警依法對菲律賓侵闖黃岩島鄰近海域的3艘漁業和水產資源局公務船實施管控措施。」

實際上，兩國在南海問題上的矛盾不斷。菲律賓今年曾指控中國海警，在南海採取危險行動並發射高壓水柱，攔截阻撓菲船赴仁愛暗沙運補，中方還在仁愛暗沙附近部署38艘船，總數創下新紀錄。

菲律賓海岸防衛隊（Philippine Coast Guard）本月3日透過聲明指出，據信由民兵人員駕駛的中國船隻數量，已從今年11月的111艘增加到超過135艘，這些船分布在牛軛礁內。

聲明強調，菲律賓海岸防衛隊在保護菲國於西菲律賓海（West Philippine Sea）的領土完整、主權、主權權利及管轄權的過程中，堅定不移地致力維護海上防禦、安全及海洋環境。

另外，中國海警局新聞發言人甘羽11月曾表示，菲2艘小型運輸船和3艘海警船11月10日未經中國政府允許，擅自進入中國南沙群島仁愛礁鄰近海域；中國海警依法對菲船隻進行跟監，採取管制措施，對菲方運送食品等必要生活物資作出臨時性特殊安排。

甘羽表示，中國對包括仁愛礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權；菲方行徑侵犯中方領土主權，違反《南海各方行為宣言》，違背自身承諾。