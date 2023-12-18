陸批菲律賓挑釁底線：倚仗外部力量支持　無視中方善意克制

▲菲律賓總統小馬可仕。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）近日表示，中國在南海的強勢作風已對鄰國構成「真正挑戰」，有必要與志同道合國家建立如同菲、美、日的合作。對此，中國大陸外交部18日回應，菲方倚仗外部力量支持，無視中方善意和克制，一再挑釁中方原則和底線，「寄望於同個別大國捆綁，最終受損的是菲方自身利益。」

大陸外交部發言人汪文斌提到，一段時間以來，打破中菲之間達成的共識，加劇南海形勢緊張的，是菲律賓，試圖改變仁愛礁現狀，製造既成事實的，是菲律賓，極力拉攏域外力量向中方施壓的，也是菲律賓，「無論菲方釋放多少煙霧彈，打多少口水仗，都改變不了事實。」

▼中國大陸外交部發言人汪文斌。（圖／路透）



汪文斌進一步指出，菲方曾鄭重承諾拖走在仁愛礁非法坐灘的軍艦，但是24年過去了，這項承諾卻始終沒有兌現，「今年以來，菲方背棄自己的承諾，不斷派公務船、軍艦強闖仁愛礁海域，企圖運送用於大規模維修加固非法坐灘軍艦的建築資，實現對仁愛礁的永久佔領，這是導致兩國關係緊張的原因。」

汪文斌說，菲方倚仗外部力量支持，無視中方善意和克制，一再挑釁中方原則和底線，這是導致海上局勢升溫的主要風險，「中國始終致力於同包括菲律賓在內的東協國家透過對話協商共同維護南海和平穩定。同時，中方維護自身領土主權和海洋權益的決心，堅定不移。」

汪文斌強調，「我們希望菲方認識到，寄望於同個別大國捆綁，逼迫中方在涉及自身核心利益問題上妥協讓步是徒勞的，最終受損的是菲方自身利益和地區和平穩定。」

▼菲律賓「坐灘」軍艦。（圖／達志／美聯社）

