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提供「愛心餐」3年多！牛排店老闆無奈曝亂象：沒肉就不要

網友在臉書社團抱怨，很多民眾領取愛心餐並非真正「需要幫助的人」。（翻攝臉書爆怨公社）

▲牛排店老闆發現，很多領取愛心餐的民眾並非真正「需要幫助的人」。（翻攝臉書爆怨公社）

圖文／鏡週刊

許多店家會提供免費的愛心餐待用餐，提供給需要的人飽餐一頓。一名網友在臉書社團抱怨，自己開牛排店做愛心餐已經3年多，不敢說幫助了多少人，但常遇到一些狀況，像有次遇到民眾來拿愛心餐，卻因為聽到沒有肉，就說不要了，讓他非常傻眼。

一名牛排店老闆在臉書社團「爆怨公社」發文表示，自己開店已提供愛心餐3年多，初衷是希望有機會幫助到需要幫助的人，但也常常遇到各種奇怪的狀況，像是有客人用餐完想要外帶愛心餐給同行者當作宵夜，被店家拒絕後就說「喔～那算了，我再去買其他東西吃」。

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還有遇到來領愛心餐的民眾，店員問是要茄汁還黑胡椒的鐵板麵？結果對方竟說「蛤？沒有肉喔？算了，那我不要了」；還有人在開店前不斷要求提供愛心餐，但因為食材還沒準備好，店員便請對方晚點再來，沒想到再來要領餐時，那位民眾邊催促手上還提著不少零食。

老闆無奈表示，「有時候真的能夠體會為什麼有些提供愛心餐店家，最後會不願意再提供了，因為很多人不理解何謂『需要幫助的人』，都認為有免費拿幹嘛不拿」。不過，老闆也說他只是上來抱怨一下，還是會繼續提供愛心餐，只希望能幫助到真正需要幫助的人，「如果還要設一堆限制，那真的不如別做了」。

看到傻眼狀況，網友感嘆「貪心的人真是不少，但還是謝謝店家的愛心」、「這些貪小便宜的真的很糟糕」、「貪小便宜的占大部分，真正有幫助到的少之又少」；不少網友也暖心回應，「辛苦了，相信你的愛心還是會幫到真正需要的人～」「莫因善小而不為，莫因惡小而為之，做你認為對的事情！社會因為你們而溫暖」。

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