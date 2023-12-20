荷蘭「紅燈區」要搬家了！市長規劃移至郊區　打造新情色中心

▲當局預計在南部市郊歐羅巴大道設立「新情色中心」，紅燈區從德瓦倫區域移出後就會進駐該中心。（翻自《每日星報》）

圖文／鏡週刊

荷蘭阿姆斯特丹舊城區德瓦倫（De Wallen），就是世界著名「紅燈區」的所在地，在運河兩側霓虹燈櫥窗裡，性工作者等待顧客上門。不過市長哈賽瑪（Femke Halsema）計畫將紅燈區搬離市中心，將在南方的郊區設立新情色中心，標榜娛樂設備更完善，讓性工作者有更大的空間。

據《法新社》與英國《每日星報》報導，紅燈區所在的德瓦倫地區，位在市中心，但這裡也有一般正常民眾居住。長期以來，當地民眾就抱怨不只晚上聲音吵到令人睡不著，還可能隨時在路邊遇到醉鬼或癡漢，讓當地民眾不堪其擾。因此現任市長哈賽瑪規劃，想把紅燈區從德瓦倫地區移除，讓阿姆斯特丹擺脫「罪惡城市」形象，同時減少該區域旅客及輕罪數量。

阿姆斯特丹市當局指出，預計將在南部市郊歐羅巴大道設立「新情色中心」，紅燈區從德瓦倫區域移出後就會進駐該中心。市政府也信誓旦旦表示，在新情色中心裡，將提供100個房間供性工作者使用，另外還會有餐廳、劇院與酒吧等進駐，要將該中心打造成一個「安全、高品質」的情色中心。

此外，阿姆斯特丹市府還在聲明中提及「目前這項選擇將於明年初提交市議會」，預計新情色中心將在7年內打造完畢。不過這項計畫也引發部分民眾反彈，尤其對居住在歐羅巴大道附近的民眾，他們表達不安的感受。另一方面，54歲退役性工作者、現為性工作諮詢中心負責人的瑪久兒（Mariska Majoor）就表示，對於紅燈區遷址這件事，有不少性工作者認為，感覺她們好像被「隱藏」起來。

▲對於紅燈區遷址這件事，有不少性工作者認為，感覺她們好像被「隱藏」起來。（翻自《每日星報》）

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