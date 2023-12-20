尾牙最討厭什麼獎品？4成上班族曝心聲：抽到「這個」很衰

▲調查顯示，高達83.3％的上班族認為舉辦尾牙有「激勵員工」的效果，更有42.2％的人會因公司沒辦尾牙萌生辭意。（示意圖，Pexels）

圖文／鏡週刊

疫情解封已滿一年，近9成企業計畫在農曆年前辦尾牙，而員工最期待的自然是抽獎環節跟老闆加碼，其中超過6成上班族最想要的尾牙獎品是現金，最不想要抽到的獎項則是公司自家產品或服務。

根據yes123求職網調查顯示，高達83.3％的上班族認為舉辦尾牙有「激勵員工」的效果，更有42.2％的人會因公司沒辦尾牙萌生辭意。所幸調查發現，農曆年前有88.4％企業有計畫辦尾牙犒賞員工，數字遠超去年創下11年來新高，當中有33.9％企業預算較去年增加，7.7％企業表態減少花費。

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調查發現，有73.6％上班族透露曾在尾牙中獎，而中過「最大獎」的價值平均為1萬1,833元。至於上班族最想得到的尾牙獎品（可複選），前五名依序為「現金」、「智慧型手機」、「汽車」、「百貨禮券」以及「超商禮券」，其中想拿到現金的人答66.2％。

最不想得到的尾牙獎品（可複選）前五名則依序為「公司自家產品或服務」、「米油鹽、調味醬料禮盒」、「茶葉禮盒」、「塑身、健身體驗券」與「美容護膚體驗券」，上述選項皆有3成以上的人不想要，公司自家產品或服務更有接近4成。

另外調查顯示，關於尾牙活動，86.6％上班族最期待「抽獎的獎項」，78.8％的人期待「老闆上台宣布加薪或加碼年終獎金」，期待「用餐的菜色」的人也不在少數，有33.5％，可見尾牙挑選餐廳馬虎不得。

大家最討厭的尾牙NG狀況前五名則依序為「老闆或主管致詞冗長」、「抽獎獎項不如預期」、「為了員工表演，自己多花時間準備，或無法好好吃東西」、「老闆或主管小氣，不加碼獎品，或抽到不捐出來」以及「抽獎獎項大小，有年資、職務限制區別」。

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