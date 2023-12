最強貓奴！泰國農夫種出稻田巨喵　「虎斑熟睡萌樣」俯瞰超壯觀

▲泰國一名稻農藝術家近日將稻田種成巨形貓咪,模樣超可愛。(翻攝自Khaosod English臉書)



圖文/鏡週刊

用整片稻田表達對於貓貓的愛!泰國一名稻農藝術家近日以定位種植的方式,把大片稻田變成了貓咪的圖像,只見照片中不僅出現超萌的熟睡貓咪,還有一隻貓咪抱著魚,畫面十分生動,吸睛的稻田畫作有望變成新的打卡景點。

根據《BBC》報導,泰國北部清萊(Chiang Rai)一名稻農Tanyapong Jaikham透過巧妙地種植,將稻田變成了3幅巨大的貓咪畫作,呈現出貓咪睡覺的萌姿,其中一隻貓還抱著魚,模樣相當可愛。

據悉,Jaikham除了是農民,也是一名工廠工人和藝術家,他從10月開始就一直在為了稻田畫作努力,並且利用了各種不同品種的稻米,在200多名志工的幫忙下拼湊出令人驚嘆的貓咪畫作。Jaikham創作的靈感來自日本的「稻田畫(Tambo art)」,日本的稻田畫吸引了世界各地的遊客前往參觀,因此Jaikham也希望他的作品可以吸引數以萬計的人前來欣賞。

A paddy field in northern Thailand has been turned into a work of art. Farmer Tanyapong Jaikham created three sleeping cats using rainbow rice or rice cultivars that have leaves in a range of colors https://t.co/3K62Fzqj9m pic.twitter.com/ijLgLdrVq1