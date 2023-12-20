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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中共貿易壁壘拉弓不放　林佳龍點名夏立言赴陸時間：精算裡應外合

▲總協調林佳龍出席賴清德競總組織架構公布記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲賴清德競選辦公室總協調、總統府秘書長林佳龍。（資料照／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

針對中國提早宣布對台貿易壁壘的調查結果，總統府秘書長林佳龍20日表示，中共的手法是「拉弓不放」，讓台灣人會擔心受影響，但這也是「七傷拳」，中共的經濟在下行，大家都知道中共有求於人，這次的操作，是針對台灣經濟選民，而國民黨副主席夏立言選在這時候赴陸，絕對不是巧合，他認為，時間都是精算的，透過裡應外合來溝通。

近來世界各國媒體都在討論中共對台介選的議題，但在野陣營也反擊，認為民進黨政府每當遇到選舉，就只會賣芒果乾（亡國感）、戴紅帽子。對此，林佳龍受訪時表示，應該要從具體事件來討論，好比里長接受招待組團到大陸旅遊，幾乎是免費優惠招待，去了哪裡、談了什麼，有沒有後續的行為都應該要說清楚。

林佳龍也提到，本來中共在1月12日，也就是選舉的前一天才要公布的對台貿易壁壘調查，提早宣布，大家會疑惑，只有公布結果，卻沒有什麼樣的制裁跟限制措施，那就是讓人感受到，這攸關選舉的結果，顯然是選前對台的操作。

林佳龍認為，中共的策略是「拉弓不放」，是要讓台灣人有一定的擔心，但這也是七傷拳，因為中共的經濟在下行，大家都知道中共有求於人，從拜習會就可以看到，希望有面子，但裡子也沒拿到什麼；這波的操作是針對台灣經濟選民，最近也有看到，為何國民黨副主席夏立言這麼剛好到大陸去。

「我覺得時間上絕對不是巧合。」林佳龍說，12月13日夏立言到中國，而中共在15日發布對台貿易壁壘調查結果，就只差了兩天，而12月15日又剛好是兩岸海陸通航的日子，他相信時間都是經過精算的，透過裡應外合溝通。

不過，夏立言對外強調，自己是去看台商跟學生的。林佳龍則笑說，「大家心知肚明啦！」在關鍵時刻，當然不會敲鑼打鼓，一定是有溝通的，平常國民黨就有管道，到了那邊一定會做很多的意見交換。林佳龍也指出，12月初有報導也說，中共政協主席王滬寧就已經召開跨部會、跨單位的對台介選工作會議。

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