「年輕人不滿綠但看不起藍」　林佳龍估柯文哲難被棄保：他有魅力

▲總統府秘書長林佳龍 。（資料照／記者湯興漢攝）



記者陶本和／台北報導

最近各式民調顯示，民進黨總統候選人賴清德、國民黨總統候選人侯友宜呈現緊繃且拉鋸狀態。總統府秘書長林佳龍20日受訪時分析，年輕人對於民進黨不滿，但對國民黨是看不起，這讓民眾黨的柯文哲有空間，但也會被檢視；他也認為，最後難操作棄保，畢竟柯文哲是有魅力跟風格的候選人。

對於柯文哲的選戰策略，林佳龍表示，柯文哲是反體制的代表者，大家對於藍綠執政有一些不滿，他就是訴求這些人的支持，但同樣的，柯文哲也會被同樣的標準檢驗，他也必須要禁得起檢驗。

林佳龍表示，民進黨執政8年，各項指標都不錯，但相對的，有些人經過疫情三年，生活還是比較辛苦，這件事民進黨副總統候選人蕭美琴受訪時就有點到，她說年輕人看不到願景，而且民進黨很無趣。

林佳龍認為，執政不是只有做事情，還要跟社會溝通，現在40歲以下反體制的人很多，薪資低、買不起房子，這他在台中擔任市長的時候，很認真解決國民黨留下的空污問題，但後來被帶風向，變成是當下執政者的責任。他說，執政要蹲下來跟有意見的人溝通，民進黨應該要啟動新的社會契約。

林佳龍表示，國際上看台灣都很正面，但為何選這麼辛苦，就是因為社會溝通不夠，有些事情做得不夠。他點出，蔡英文上任就解決年金問題，但在九合一選舉就受傷，她也是第一個面對社會住宅的問題的人，可是社會住宅沒有達到一個量，不會影響住宅市場的。

林佳龍認為，年輕人看得很清楚，對於民進黨是有不滿，但對國民黨是看不起，所以讓柯文哲有空間，可是他也必須要被檢驗。他評估，現在結構不太會改變，就是藍綠基本盤，就看支持者有無熱情去拉票。

至於柯文哲的支持度會落在哪裡？林佳龍表示，搞不好柯文哲有怪招或奇招，三腳督本來就不會有一定的結果，要有危機感才會去投票跟拉票，格局已經形成，藍綠有基本盤跟組織，柯文哲相對會被壓縮，可是政治沒有到最後投票都很難講的。

對於會不會發生棄保？林佳龍表示，很多人說不會棄保，畢竟柯文哲是比較有魅力跟風格的候選人，最後階段就是主帥攻防，有時候一招就會見生死，必須接受也歡迎台灣民主所帶來的不確定性，投票開出來才會知道。