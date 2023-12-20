閉關準備政見發表會！柯文哲今晚將主攻3大題　昨先「考前重點複習」

▲民眾黨總統參選人柯文哲19日召開記者會，發表國家治理政見，20日也將以此議題作為政見記者會主軸。（資料圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

首場總統候選人電視政見發表會將於今（20）日晚間7時登場，由於外界普遍認為民眾黨總統候選人柯文哲口才較佳，反使柯營不敢掉以輕心，除了導入AI生成題庫讓柯文哲練習以外，20日更是沒有公開行程，把握時間加緊練習。據了解，柯文哲今政見發表會主攻3題目，分別為「國家治理、財政紀律、居住正義」。

面對2024年1月13日將舉辦的總統大選，此次共有3場總統政見發表會、1場辯論會，1場副總統政見發表會、1場辯論會，而首場政見發表會於20日晚間7時登場，流程共計100分鐘，共分成3輪，每輪每人10分鐘，中間穿插主持人串場30秒介紹下一輪；而公辦的政見發表會雖未有辯論、交叉詰問等環節，不過以往仍會出現攻防戰。

儘管外界普遍認為，柯文哲可在政見發表會或辯論會佔上風，但擔心民眾「期待值太大」進而造成標準過高，反倒是較不善於口才的國民黨總統候選人侯友宜，若僅有些微成長，效果也會雙倍增長，因此柯陣營不敢鬆懈，日前便開始透過AI生成題庫，協助柯文哲做議題應對，整本厚達200多頁；而柯文哲20日更是沒有公開行程，積極準備政見發表會。

據了解，柯文哲20日政見發表會的題目，將主攻「國家治理、財政紀律、居住正義」政策，後2者為柯文哲擔任台北市長期間，最重視的2項議題，且居住正義受青年關注，可望再進一步爭取年輕人的支持。

柯文哲19日也召開過「國家治理」政策記者會，可說是「考前重點複習」，主打「共融社會、國家治理」訴求，並盤點台灣現階段6大制度問題「有權無責總統制，政黨零和惡性競爭」、「國會選制圖利藍綠兩黨，壓迫中道力量」、「文官體制淪為藍綠酬庸標的，體制僵化失能」、「財政制度破洞百出」、「司法失能，犯罪氾濫」、「政府數位治理落後」。