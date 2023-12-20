藍白齊轟賴清德老家違建　學者曝礦工辛酸：連工寮都攻擊失去人性

▲賴清德近日深陷萬里老家違建爭議。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

民進黨副總統候選人賴清德萬里老家違建爭議持續延燒，成為在野猛攻焦點。成功大學教授李忠憲20日則在臉書分享礦工的職業辛酸，他直言，「人一定是到最沒有辦法、很難有其他選擇的時候，才會去當礦工」，連礦工住的工寮也能夠拿來攻擊，到底失去人性到什麼樣的程度？

「人一定是到最沒有辦法、很難有其他選擇的時候，才會去當礦工」，李忠憲直言，礦工的生活用想像的就知道非常不好，深入到地底，不見天日，呼吸有困難，賺得薪水卻非常微薄，「礦工住的工寮也能夠拿來攻擊，到底失去人性到什麼樣的程度？」

李忠憲也分享，之前在幫他父母找嘉義市市區的公寓大樓，參觀好幾個眷村改建的案子，某某新城的，房價誇張的不得了，且這裡面的房子還有分將官、校尉級軍官和一般士兵的階級，都位於市中心非常好的位置；他好像看了兩間將軍的房子，已經經過了好幾手，漲到三倍以上，看不出來國家是照顧弱勢，還是供養這些人？他坦言，如果把它看成歷史因素，可能會得到一些解釋的原因和理由，但和礦工的命運相比之下，還是非常誇張。

此外，李忠憲提到，法國作家左拉的小說《萌芽》就是在描寫礦工的故事，也多次被改編成電影，小說中一名礦工馬赫一家9口，有4人在勞動，仍入不敷出，馬赫在一場罷工中飲彈身亡，他的妻子替丈夫下礦坑工作；而「黑」是小說中最常用的形容詞，整部小說描述著，「礦區內外一片黑色的煤炭和煤灰」、「礦工全身烏黑」、「吐出的痰是黑的，死時流出的血也是黑的。」

李忠憲再舉例，他在德國曾經拜訪一個研究主題非常離譜的實驗室，跟採礦有關，他們的目標是希望不要再有礦工，在地表鑽孔到礦源，使之氣化自動跑上來，人工智慧機器人要取代危險的人類工作，礦工一直名列前茅。他最後慨嘆，「如果你有朋友站在攻擊礦工老宅的那一方，我勸你遠離這種人，這個建議和政治立場無關，這是人性的問題。」