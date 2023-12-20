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批國民黨卡托嬰「監管雲」預算　邱顯智質疑：到底安什麼心？

▲▼時代力量立委邱顯智。（圖／記者李姿慧攝）

▲時代力量立委邱顯智。（圖／記者李姿慧攝）

記者詹宜庭／台北報導

衛福部規劃明年建置托嬰監管雲，國民黨立委召開記者會批評，政府帶頭侵犯個人隱私權，也破壞親師間的互信。對此，時代力量立委邱顯智質疑，是資安比較危險，還是脆弱的孩子比較危險？國民黨是在幫不肖業者說話，還是在幫孩子說話？大動作阻擋監管雲的建置，如此冷酷的行為，到底是安了什麼心？

邱顯智指出，昨天新竹一名三個月大的嬰兒，在托嬰中心發生了嚴重的燒燙傷，因傷勢嚴重送往林口長庚醫院，而當家長要調取監視器畫面時，業者卻稱監視器的硬碟從11月29日後就壞掉了。畫面繼續跑，但是硬碟壞掉，三個禮拜沒人發現，沒有畫面，沒有真相，這是最簡單的道理。

邱顯智提及，2019年立法院三讀拖過兒少法修法，明定托嬰中心應裝設監視錄影設備，但過去四年來，育嬰中心114件的不當對待事件，就有10件發生監視設備損壞。因此，衛幅部今年編列2.6億預算，要做「監管雲」，強化全國托嬰機構監視器錄影資料的雲端備份，但國民黨團卻提案要全數凍結「監管雲」2.6億預算，理由是「與各縣市業者間的溝通仍有待加強」、「許多細節有待釐清」。

邱顯智說，除了提案卡預算，國民黨4位立委林思銘、林為洲、王鴻薇、吳怡玎更在昨日召開記者會，用資安的理由，公然反對監管雲的設置。他質疑，是資安比較危險，還是脆弱的孩子比較危險？國民黨是在幫不肖業者說話，還是在幫孩子說話？你們大動作阻擋監管雲的建置，如此冷酷的行為，到底是安了什麼心？更問立委鄭正鈐，「你認同國民黨『卡』監管雲嗎？你認同資安比孩子的安全更重要嗎？」

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