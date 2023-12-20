快訊／賴清德桃園競總遭爆涉黑　黃世杰：可接受社會公評

▲賴清德日前曾前往桃園為黃世杰輔選。（圖／賴清德競選辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統候選人賴清德宣示反黑金，但卻被媒體踢爆，「觀音聯合競選總部」與「信賴台灣之友會觀音分會」相繼染黑。對此，黃世杰回應，周刊指稱議員許更生涉及黑底的報導，可以集中在他過去經營的事業，也可以討論他這幾年在地方參與的公益事務，兩面都是可以接受社會公評的事。

根據《CTWANT》報導，賴清德接任民進黨主席後，打出高道德標準，修法強推「排黑金」條款，然而賴清德與立委黃世杰的桃園「觀音聯合競選總部」與「信賴台灣之友會觀音分會」卻相繼傳出染黑，包括擔任總召集人的桃園市議員許更生、觀音區主任委員歐炳辰及信賴之友觀音分會會長陳國周，都涉入「黑、金、黃、毒」爭議。

據報載，許更生經營一家有女陪待酒店，不僅出入分子非常複雜，該處還曾有客人在裡面吸食二級毒品安非他命遭逮，另外，競總主任委員歐炳辰曾因貪污案遭判刑、目前假釋在外，竹聯幫份子陳國周則是信賴之友會觀音分會的會長，被質疑是「道德雙標」。

對此，黃世杰指出，許更生是在地土生土長的觀音人，曾經擔任過觀音區廣興里里長、觀音國小家長會長、農委會水利署桃園管理處諮議委員、觀音獅子會會長、觀音義消中隊顧問，從他的經歷來看，長期參與地方事務、熱心公益，受到觀音鄉親肯定，在去年（2022）當選觀音區議員；周刊報導許更生議員曾經經營的事業，都是依法設立，合法經營，許更生議員也早已退出經營。

此外，黃世杰回應，歐炳辰所涉案件一審曾經被判判無罪，二審放棄上訴，也已服刑出獄假釋，接受法律的制裁，歐炳辰既正面面對法律制裁，日後也無法再參選公職，若因為過去服刑紀錄而無法參與政治與社會事務，也不符合讓更生人融入社會生活的政策目標。

信賴之友會觀音分會陳國周分會長表示，關於被周刊指稱是竹聯幫捍衛隊成員，陳國周本人與律師研商後，將會採取法律途徑來捍衛自己的名譽。