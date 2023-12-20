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快訊／賴清德桃園競總遭爆涉黑　黃世杰：可接受社會公評

▲▼賴清德前往桃園觀音區，出席「信賴之友會觀音分會暨桃園市第二選區黃世杰觀音區競選總部成立大會」。（圖／賴清德競選辦公室提供）

▲賴清德日前曾前往桃園為黃世杰輔選。（圖／賴清德競選辦公室提供）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統候選人賴清德宣示反黑金，但卻被媒體踢爆，「觀音聯合競選總部」與「信賴台灣之友會觀音分會」相繼染黑。對此，黃世杰回應，周刊指稱議員許更生涉及黑底的報導，可以集中在他過去經營的事業，也可以討論他這幾年在地方參與的公益事務，兩面都是可以接受社會公評的事。

根據《CTWANT》報導，賴清德接任民進黨主席後，打出高道德標準，修法強推「排黑金」條款，然而賴清德與立委黃世杰的桃園「觀音聯合競選總部」與「信賴台灣之友會觀音分會」卻相繼傳出染黑，包括擔任總召集人的桃園市議員許更生、觀音區主任委員歐炳辰及信賴之友觀音分會會長陳國周，都涉入「黑、金、黃、毒」爭議。

據報載，許更生經營一家有女陪待酒店，不僅出入分子非常複雜，該處還曾有客人在裡面吸食二級毒品安非他命遭逮，另外，競總主任委員歐炳辰曾因貪污案遭判刑、目前假釋在外，竹聯幫份子陳國周則是信賴之友會觀音分會的會長，被質疑是「道德雙標」。

對此，黃世杰指出，許更生是在地土生土長的觀音人，曾經擔任過觀音區廣興里里長、觀音國小家長會長、農委會水利署桃園管理處諮議委員、觀音獅子會會長、觀音義消中隊顧問，從他的經歷來看，長期參與地方事務、熱心公益，受到觀音鄉親肯定，在去年（2022）當選觀音區議員；周刊報導許更生議員曾經經營的事業，都是依法設立，合法經營，許更生議員也早已退出經營。

此外，黃世杰回應，歐炳辰所涉案件一審曾經被判判無罪，二審放棄上訴，也已服刑出獄假釋，接受法律的制裁，歐炳辰既正面面對法律制裁，日後也無法再參選公職，若因為過去服刑紀錄而無法參與政治與社會事務，也不符合讓更生人融入社會生活的政策目標。

信賴之友會觀音分會陳國周分會長表示，關於被周刊指稱是竹聯幫捍衛隊成員，陳國周本人與律師研商後，將會採取法律途徑來捍衛自己的名譽。

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