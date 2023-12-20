台東立委候選人號次抽籤　1號「籤王」賴坤成抽中

▲第11屆台東縣區域立法委員選舉號次抽籤結果。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



第11屆台東縣區域立法委員選舉號次抽籤作業，20日在台東縣政府大禮堂舉行，由台東縣選舉委員會主任委員王志輝主持，他希望候選人及助選人員能夠以君子之爭、不買票，進行一場乾淨的選舉，也期盼縣民杜絕賄選歪風，抽籤結果由賴坤成抽中1號「籤王」、黃婉如2號、許瑞貴3號、陳長宏4號、黃建賓5號、劉櫂豪6號。



20日上午10時不到縣府前廣場即陸續湧入各候選人陣營的大批支持者，在高喊數聲加油口號後，候選人依規定與陪同人員十人一起進場，六位候選人並向現場工作人員致意。

擔任主持人的縣選委會主任委員王志輝在致詞時表示，本（第11屆）次台東縣區域立法委員選舉，共有賴坤成、黃婉如、黃建賓、許瑞貴、劉櫂豪、陳長宏等六位候選人登記參選，資格也獲中選會審查通過，希望未來大家都能遵守選舉罷免法相關規定進行參選，勵行「不買票、不賣票」，進行一場君子之爭及乾淨的選舉，隨後由選委會總幹事縣府民政處長高忠雲報告抽籤相關規定，並在選監小組召集人江志遠見證下，將籤條投入籤筒中。

經依候選人登記順序分別抽籤之後，結果由民進黨籍賴坤成抽中1號、小民參政歐巴桑聯盟黃婉如2號、國民黨籍黃建賓5號、無黨籍許瑞貴3號、無黨籍劉櫂豪6號、無黨籍陳長宏4號。