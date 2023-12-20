抽完籤接力三區車掃　蘇巧慧獲9成里長支持：相信努力選民都看在眼裡

▲蘇巧慧抽完簽趕回選區車掃。（圖／蘇巧慧辦公室提供，下同）



記者杜冠霖／台北報導

中選會今日進行立委候選人號次抽籤，新北市第5選區（樹林、鶯歌及新莊區民安里等9里）由民進黨蘇巧慧抽到1號，蘇抽完籤也趕回鶯歌、新莊、樹林三區接力車掃，她表示，民黨常以抹黑攻擊作為選舉手段，忽視選民與地方需要，更抹煞民進黨過去七年多來的好成績，「相信自己的努力，所有選民都看在眼裡。」

蘇巧慧說，過去七年多來，她與團隊以「國會好表現、地方有成績」自我要求，不但在國會成為首位主提120個法案的立法委員，其中更有34案獲大會認同、完成三讀，並獲得「公民監督國會聯盟」11次優秀立委肯定；在地方，她站在民眾需求，推動大型交通建設，這次爭取連任，更獲三區共69位、超過九成里長連署支持。

蘇巧慧指出，她成功推動樹林捷運，讓延宕二十年的工程正式動工，爭取新樹鶯堤外便道，打通新莊、樹林、鶯歌大漢溪左岸交通，同時爭取鳳鳴簡易車站，提升鶯歌三湖三鳳地區交通環境，明年車站即將通車。

針對近日選情，蘇巧慧表示，國民黨常以抹黑攻擊作為選舉手段，忽視選民與地方需要，更抹煞民進黨過去七年多來的好成績，「相信自己的努力，所有選民都看在眼裡，希望國民黨拿出成績，用實際作為爭取支持。才是選民之福。」