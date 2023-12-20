南投立委號次抽籤出爐　馬文君1號「一馬當先」蔡銘軒3號比OK

▲南投縣立委第一選區號次抽籤，國民黨馬文君抽到1號。（圖／馬文君競選團隊提供）

記者高堂堯／南投報導

2024總統立委大選今天進行參選人號次抽籤作業，在南投縣第一選區（烏溪線）部分，挑戰五連霸的國民黨候選人馬文君抽中1號，興奮高呼「馬到成功，一定當選」；民進黨候選人蔡銘軒則抽中3號，比出象徵3的「OK」手勢，喊出「烏溪（台語發音與OK相似）」交給我，OK的啦！」

馬文君今日上午在超過100位競選團隊成員、烏溪線六鄉鎮的各級民意代表等陪同下，赴縣選委會辦理號次抽籤，抽中1號後立刻展開預備好的卷軸、秀出「一馬當先」字樣；更有支持者裝扮成漫威超級英雄「美國隊長」、「蜘蛛人」、超人，以及日漫「鬼滅之刃」竈門炭治郎等人物造型，成為鎂光燈注目的焦點。

馬文君表示，很高興能抽中象徵「籤王」、「一馬當先」的1號，也代表自擔任立委以來「一路走來、始終如一」，一直為南投發聲代言、近14年來為烏溪線爭取超過340億元的建設經費，每項成績都經得起檢驗，對選情更充滿信心，呼籲南投縣「第一選區」選民支持「第一號、第一好」的馬文君；她期許自己連任後能像陪同前來的美國隊長一樣，成為立院「南投隊長」，協助縣長許淑華在中央為縣民福祉利益發聲，也像勇於打鬼、捉鬼的竈門炭治郎一樣，揭弊、除弊，打擊貪腐政權。

▲南投縣立委第一選區號次抽籤，民進黨蔡銘軒抽到3號。（圖／蔡銘軒競選團隊提供）

蔡銘軒則在妻子、立委羅美玲、縣議員陳玉鈴，以及「北美台灣同鄉挺台灣加油團」成員陪同下前往抽籤，「蔡銘軒凍蒜（當選）！」口號不絕於耳；他抽籤前表示，希望抽到一個幸運號碼，讓自己順利進入國會，並指出競選團隊和支持者很辛苦、一路拚到現在，希望能把勝利的果實分享給大家。

蔡銘軒說，這次競選主軸為「烏溪線交給蔡銘軒最OK」，剛好又抽中3號，讓他相信投一區的烏溪線鄉親希望將烏溪線這一席交給年輕人、翻轉烏溪線的未來，呼籲「票投3號蔡銘軒最OK」。

南投立委候選人號次如下：

第一選區（草屯鎮、埔里鎮、中寮鄉、國姓鄉、魚池鄉、仁愛鄉），1號馬文君、2號許文忠、3號蔡銘軒、4號李圓恩、5號林金潭

第二選區（南投市、竹山鎮、集集鎮、名間鄉、水里鄉、鹿谷鄉、信義鄉），1號陳癸佑、2號蔡培慧、3號游顥