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新北第11選區立委號次揭曉　6號曾柏瑜挑戰1號羅明才連任地位

▲新北市11選區立委候選人號次抽籤。（圖／翻攝臉書）

▲新北市11選區立委候選人號次抽籤。（合成圖／翻攝臉書）

記者魏有德／新北市報導

中選會今（20）日舉行2024立委候選人號次抽籤，新北市第11選區（新店、深坑、石碇、坪林、烏來）參選爆炸，共有6人競逐1席立委席次。抽籤結果由尋求連任的現任立委羅明才抽中1號，代表民進黨參選的曾柏瑜則是抽中6號，2號無黨籍鄭添泉，3號制度救世島魏趨安，4號人民最大黨張家榛，5號中華婦女黨陳聖。

▲新北市11選區立委候選人號次抽籤。（圖／翻攝臉書）

▲尋求連任的立委羅明才抽中1號。（圖／翻攝立法委員羅明才臉書）

外界分析，雖然該選區參選人數眾多，但觀察重點仍擺在「藍綠對決」上。挑戰8連霸的現任立委羅明才和新北市各選區立委候選人一早便在國民黨總統候選人侯友宜陪同下，一同前往新北市選委會抽籤造勢。

▲新北市11選區立委候選人號次抽籤。（圖／翻攝臉書）

▲代表民進黨挑戰羅明才的立委候選人曾柏瑜抽中6號。（圖／翻攝臉書）

羅明才抽中1號，先比出大拇指後高喊，「一馬當先，新店成功」的吉祥話。至於曾柏瑜則是舉出「新店值得更好的，立委我挺6曾柏瑜」的布條，並呼籲選民「選對的人」！

對於要尋求第八次連任立委，羅明才強調，28年來就像跑馬拉松一樣，唯一可以撐下去的信念就是要堅持到最後，「對選民的承諾、對地方的責任，沒有做到OK是不會放手的。」

至於披上民進黨戰袍要挑戰羅明才的曾柏瑜則是在臉書溫情喊話，希望選民選對的人，支持她前進國會。曾柏瑜表示，沒有任何一個民意代表會永遠勝選，時間與為地方服務的心會證明一切，「我相信，選民們會看見、做出選擇。」

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