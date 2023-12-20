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台東立委6搶1！抽籤號次出爐　脫黨參選劉櫂豪喊66大順

▲劉櫂豪登記參選台東區域立委選舉。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲劉櫂豪脫黨參選台東區域立委。（圖／記者楊漢聲翻攝）

政治中心／綜合報導

2024總統暨立委大選進入最後倒數，本屆台東立委選情激烈，出現史上最多的6人參選，爭奪僅有的1個席次，藍綠營還都分裂。今日的號次抽籤，民進黨賴坤成率先登場抽中1號；脫黨參選的現任立委劉櫂豪抽到6號，高喊66大順；被國民黨徵召參選的大武鄉長黃建賓因為在長濱鄉拜訪，由妻子代抽到5號。

▲▼台東立委候選人民進黨賴坤成。（圖／翻攝自Facebook）

▲台東立委民進黨候選人賴坤成。（圖／翻攝自Facebook）

台東立委選舉形成6搶1的局面，原民進黨的劉櫂豪已3度連任台東立委，但他此次黨內初選失利，決定脫黨參選，喊出「民眾的支持和認同遠大於初選意義」，打出政績牌盼選民「選最好的人」。民進黨本屆由當過國大代表、台東市長、立法委員等，從政資歷同樣豐富的賴坤成代表參選，這次的選戰被視為兩人多年政壇恩怨的正面對決。

▲▼台東立委候選人黃建賓。（圖／翻攝自Facebook）

▲台東立委國民黨候選人黃建賓。（圖／翻攝自Facebook）

賴坤成今日率先登場抽籤，他抽中1號喊出「一馬當先」；劉櫂豪則抽到6號，高喊66大順。國民黨候選人黃建賓因為在長濱鄉拜訪，由妻子代抽號次，抽中5號。

黃建賓對自己的號次相當滿意，「我老婆手氣一直都很好，結婚抽中了我，選舉號碼也抽到我(5號)。因為我是大武人，而且五青、五告讚！」未獲國民黨提名的許瑞貴由同班同學抽出3號。

台東立委抽籤號次如下，賴坤成1號、黃婉如2號、許瑞貴3號、陳長宏4號、黃建賓5號、劉櫂豪6號。

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