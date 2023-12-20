指國民黨政黨支持度上升中　李德維：不分區突破15席才合理

▲國民黨團首席副書記長李德維20日回應時事。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

2024總統大選倒數24天，國民黨立法院黨團首席副書記長李德維今（20日）表示，目前國民黨政黨支持度跟立委滿意度的確不斷在上升，這屆13席不分區立委，起碼要保13，國民黨努力，希望能突破15席，是相對合理數字。

李德維20日舉辦國民黨立法院黨團記者會回應時事。對於《東森新媒體ETtoday》最新民調，侯康配支持度34.7％，輸給賴蕭配支持度35.9％僅1.2個百分點，趨勢上雙方再次拉近，李德維表示，自藍白合破局後，國民黨推出侯友宜與趙少康，不管是黨內或地方，逐步整合跡象顯現。

李德維說，這部分裡，民進黨確實8年執政沒做好，引發民怨或貪腐和弊案，當大家對於民進黨不滿意時，他認為國民黨更有機會獲得選民青睞，在這基礎上不斷往前走，選舉最後三周，侯康有更多優點，可以讓選民參考 ，他認為國民黨非常有機會爭取勝選。

李德維表示，選舉很現實，三腳督形況下，在非綠陣營或非執政聯盟，民眾黨人數或能量，相較國民黨還是比較小，可看出，逐漸是被藍綠拋在後面。

針對不分區立委方面，李德維說，在不分區立委名單出來前，國民黨政黨支持度跟立委滿意度，其實已超越民進黨，民黨上上下下，包括黨中央或立法院黨團，齊心協力，所以慢慢把民眾對於國民黨支持的心拉回來，對於國民黨而言，只有持續努力。

李德維表示，這次不分區很多是一時之選，大家可以對比藍綠白三個主要政黨的不分區名單，相信國民黨有絕大優勢。這屆是13席，起碼要保13，開始往上突破；目前政黨支持度跟立委支持度的確不斷在上升，而過去最好狀況曾經拿過20席，雖然這是一個難以突破的數字，但國民黨努力，希望能突破15席，是相對合理數字，希望未來不分區跟區域立委，可以用更好的表現，來回饋或報答民眾支持。