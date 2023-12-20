快訊／花蓮立委號次抽籤出爐　張美慧2號、傅崐萁3號

▲花蓮縣民進黨立委候選人張美慧抽中2號 。（圖／翻攝自張美慧臉書）

記者歐建智／綜合報導

第11屆立法委員選舉候選人20日完成號次抽籤，花蓮縣共有4位候選人，民進黨立委候選人張美慧抽中2號，國民黨立委候選人傅崐萁3號，以無黨籍參選的許願神1號、「制度救世島」候選人周玉梅是4號。

花蓮縣立法委員選舉候選人號次抽籤，今天上午10點在花蓮縣選委會地下室抽籤，由許願神、張美慧、傅崐萁、周玉梅陸續抽籤，張美慧、傅崐萁、周玉梅都是親自出席抽籤，許願神由助理代抽。

許願神是為花蓮市民代表，以無黨籍參選立委，由助理抽中1號，馬上喊出「一馬當先，一定會贏」。

民進黨張美慧是現任縣議員，抽中「2號」與民進黨的正副總統候選人賴清德、蕭美琴的號次相同，開心比出象徵勝利與「2」的手勢，高喊「雙美合體，花蓮再起！」

張美慧在抽籤之後跟支持者騎電動腳踏車，加上宣傳車在花蓮市區拜票。在臉書粉絲團呼籲，「三票挺台灣#2賴清德、蕭美琴，#2花蓮立委 張美慧，#6民主進步黨」。

傅崐萁由老婆花蓮縣縣長妻子徐榛蔚等人陪同抽籤，抽到「3號」也與國民黨的正副總統候選人侯友宜、趙少康一樣，現場支持者喊出：「三陽開泰，國會戰將、人民靠3！」

▲花蓮縣國民黨立委候選人傅崐萁3號 。（圖／翻攝自傅崐萁臉書）

傅崐萁抽籤後在臉書發文，要讓「傅崐萁來作咱的靠山！」，讓中華民國「3」陽開泰，感謝鄉親家人們熱情的支持，團結一心讓東部「3 項重要交通建設，蘇花安、花東快、國道六號全部要打通，讓後山變前山，台中跟花蓮變成共同生活圈，侯友宜跟他全力做人民的靠山。

周玉梅是首度參選，她的政黨是「制度救世島」，抽中4號後表示，自己在瑞穗鄉瑞祥村長大，後來才到外地工作，帶著母親回鄉參選，希望為偏鄉弱勢盡一分心力。「制度救世島」曾名為台灣基本法連線、中華民國臺灣基本法連線，在2011年成立。

▲花蓮縣國民黨立委候選人傅崐萁3號 。（圖／翻攝自傅崐萁臉書）