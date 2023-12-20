還沒選舉先內鬨！謝立功：若柯文哲未達第二　黃珊珊應「請辭不分區」

▲謝立功、張凱鈞。（圖／翻攝自謝立功臉書）

記者袁茵／台北報導

2024總統、立委選舉倒數24天，前民眾黨秘書長謝立功、民眾黨中央委員張凱鈞20日召開記者會，表示要成立「白色連線」的內部改革小組，，並喊話要替柯文哲競選總幹事黃珊珊訂下2個KPI，若總統選舉的總統票數未達第二名以上，或是不分區沒達到8席以上，黃珊珊就要主動請辭不分區立委，以示負責。

謝立功、張凱鈞20日上午10時於台大校友會，舉行「白色是不是比較容易髒」記者會，針對民進黨不分區立委候選人王義川隔空向民眾黨不分區立委候選人黃國昌喊話辯論「白色是不是容易髒的顏色」，謝立功表示，「沒錯，是容易髒！」但有橡皮擦就可以擦掉白紙上的黑點，也有漂白水可以去除髒污的顏色。

謝立功宣布，要從今日起成立民眾黨「白色連線」內部改革小組，民眾黨崛起的根基在建立新的政治文化，柯文哲常提及的KPI就是理性務實與科學總成，每件事都要有人負責，因此有很多PM專責各項事務，除了事權統一外也才能追究責任，這就是民眾黨的「新政治文化」，也是要求做不好的民進黨下台換黨做的理論基礎。

謝立功認為，黃珊珊擔任競選總幹事，就是整個大選專案的PM，民眾黨總統候選人柯文哲日前受訪強調，民眾黨也要學習企業精神，經營企業最重要的就是要為成敗負責，所以他為黃珊珊訂下2個KPI，「總統票數若未達第2名以上，應該主動請辭不分區立委以示負責」、「不分區立委沒達到8席以上，應該主動請辭不分區立委以示負責」。

謝立功指出，這是責任也是紀律，若做不到這件事，那怎麼能要求群眾支持民眾黨、下架民進黨呢？身為民眾黨與柯文哲的支持者，也絕不樂見在2024年1月13日開票時，出現柯文哲落選、黃珊珊卻「保證當選」的天下奇觀，這不僅會被王義川笑死，更會讓支持者心寒，成為台灣政壇永恆的「白色笑話」。