賴清德萬里老家有「國安人員站哨」　學者轟：叫憲兵情何以堪？

▲賴清德萬里老家 。（圖／記者郭世賢攝）



記者詹宜庭／台北報導

民進黨總統候選人賴清德近期陷入萬里老家違建爭議，老家不但被有心人士改名成「賴皮寮」，甚至有人在Google街景圖發現有國安人員在現場站哨。對此，世新大學傳播博士學程教授游梓翔20日表示，《憲兵歌》第一句「整軍飭紀，憲兵所司，民眾之褓，軍伍之師」現在恐怕要改成「看守皮寮，憲兵所司，違建之褓，特權之師」，痛批「軍中警察幫忙看守違建，這叫憲兵情何以堪？就算國家就是你家也不能這樣玩。」

游梓翔今日在臉書發文表示，憲兵的主要職責是「軍事警察」，有時充任「司法警察」，同時擔任防守要塞重地的任務。他回憶，多年前服兵役，前半段擔任「外事憲兵」，後半段則被調派為憲兵《忠貞報》攝影撰稿，曾陪同憲兵要員去過很多要塞重地，退伍這些年雖然憲兵爆出不少爭議，但他始終以曾為憲兵一員為榮，所謂「一日憲兵，終身憲兵」。

「但沒想到現在憲兵竟然還得看守『賴皮寮』了！」游梓翔指出，賴清德並不住在「賴皮寮」，甚至並不擁有「賴皮寮」，最重要「賴皮寮」還是個「既存違建」，為何要有憲兵駐守？就算「國家就是你家」也不能這樣玩。

游梓翔說，他在憲兵服役時，經常會唱《憲兵歌》，《憲兵歌》歌詞以24個四字短語組成，非常文言，不容易記也不容易唱，有些憲兵同仁就是跟著一知半解、咬字不清地唱著，但是對於歌詞的第一句，幾乎人人都是非常了解，也能牢記的「整軍飭紀，憲兵所司，民眾之褓，軍伍之師」，憲兵掌管紀律，作為民眾的保母與軍隊的表率，這是多麼高的自我期許。

然而，游梓翔質疑，這句話現在恐怕要改成「看守皮寮，憲兵所司，違建之褓，特權之師」，軍中警察幫忙看守違建，「賴皮寮」竟然被視為要塞重地，這叫憲兵情何以堪？