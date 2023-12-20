機車3貼飆路口遭撞飛影片曝！　巴西女1死2重傷

Mulher morre e duas ficam feridas após colisão entre moto e caminhonete, em Eldorado do Carajás https://t.co/PbH93mLHhR pic.twitter.com/hk6G5aRJs0 — oliberal.com (@oliberal) December 18, 2023

記者張靖榕／綜合外電報導

巴西帕拉日前深夜發生一起重大車禍，3名女子3貼騎擋車高速衝過十字路口，被一輛同樣高速行駛的皮卡車撞擊，3人噴飛到路邊瞬間失去意識，造成1死2傷，皮卡車駕駛及乘客全部肇逃。

▲▼巴西女3貼騎機車飆路口，遭皮卡車撞飛。（圖／翻攝X）



綜合巴西媒體報導，事件發生在16日凌晨5時30分左右，帕拉州東南部卡拉加斯埃爾多拉多市發生嚴重車禍，摩托車上3名女子全都沒有戴安全帽。摩托車駕駛達席爾瓦（Gerlane Nascimento da Silva）當場死亡，後座的勺莎（Cleude Cardoso Souza）和寇絲達（Geovana Souza Costa）也受到重傷。

事發後皮卡車上的3男1女全部下車查看，但他們並沒有報警叫救護車，而是又趕快開車逃離現場，過程全都被監視錄影機記錄下來。目前警方仍在追查肇事逃逸的4人，尚未有最新進展。