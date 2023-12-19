漲價前快吃！麥當勞4神級漢堡強勢回歸　買一送一現省2196元

▲麥當勞四盎司牛肉堡、雙層四盎司牛肉堡重磅回歸。（圖／麥當勞提供）

記者隋昊志／綜合報導

台灣麥當勞日前宣布，從12月20日起將會調漲售價，新菜單也隨之登場，不但大受好評的「帕瑪森主廚鷄腿堡」、「帕瑪森安格斯牛肉堡」正式列入，鐵粉敲碗敲很久的「四盎司牛肉堡」、「雙層四盎司牛肉堡」也會強勢回歸。與此同時，麥當勞也大方送出超過20張優惠券，像是大薯、6塊麥克雞塊等多樣人氣產品，都有「買一送一」的超值好康。

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▲帕瑪森主廚雞腿堡回歸。（圖／麥當勞提供）



台灣麥當勞今年4月，期間限定推出的「帕瑪森主廚鷄腿堡」、「帕瑪森安格斯牛肉堡」，獲得大好評，20日起將正式加入「Signature極選系列」菜單，單點漢堡124元，若是搭配經典套餐則是189元。此外，這次更新菜單，還會推出全新商品「蕈菇主廚雞腿堡」，單點售價129元，經典套餐194元。

至於喜歡厚實牛肉口感的粉絲，敲碗許久的四盎司牛肉堡、雙層四盎司牛肉堡，睽違5年後也將重磅回歸，搭配經典美式漢堡必備的酸黃瓜、黃芥末、番茄醬，還有香醇的吉事片，經典美味讓人無限回味。 四盎司牛肉堡單點89元、經典套餐154元； 雙層四盎司牛肉堡單點129元、經典套餐則是194元。

▲麥當勞APP即日起至12月31日止推出「年終暖心優惠」。（圖／麥當勞提供）



雖然20日起售價略有調漲，但麥當勞也推出年終優惠，即日起連續2周，麥當勞APP優惠券暖心加碼。包括大薯、6塊麥克鷄塊等人氣產品「買一送一」，帕瑪森主廚鷄腿堡系列「買就送」指定商品，還有消費滿200折20「滿額現折」，最高滿1000元現折100元，累積最多可省下高達2196元。

人氣速食品牌「漢堡王」超夯「勁濃起士超級重磅系列」限時回歸，濃郁起士醬搭配美式起士、脆洋蔥等配料，再夾進4層厚澳洲火烤牛肉排、雙層炭烤雞腿排，大口咬下滿足爆表，即日起至2024年1月2日限時22天開賣，肉肉控們千萬不能放過。