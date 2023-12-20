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麥當勞今起漲價了！最新價格表一次看　新菜單爽嗑5款神級漢堡

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞即日起調漲且同步換上新菜單。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食控注意了！人氣速食品牌「麥當勞」即日起於全門市調整部分產品價格，同步換上全新菜單，其中，針對餐點價格變動部分，像是主餐單點價格調漲8項，漲幅最高5元，配餐部分最多也貴6元，而點心飲料類中如麥脆雞腿、台灣鮮榨柳丁汁漲最多達6元，僅有4塊麥克雞塊調降3元；菜單則停賣1品項，並上架5大夯品，提醒消費者要多加注意。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲4塊麥克雞塊調降3元。

台灣麥當勞表示因考量整體營運策略，即日起調整部分產品價格，其中，針對超值全餐部分一共有8品項調漲，漲幅2至5元，包括6塊麥克雞塊、10塊麥克雞塊、BLT安格斯牛肉堡、BLT嫩煎雞腿堡、蕈菇安格斯牛肉堡、凱撒辣脆雞沙拉及義式烤雞沙拉，而中薯經典配餐無調漲，其餘5款配餐漲幅以勁脆配餐漲6元最多。

點心飲料部分平均漲幅1.5%，點心共9品項調升1至5元，像是大薯、地瓜條都變貴1元，OREO冰炫風貴4元，麥脆雞腿漲幅最多達6元；飲料則有6品項調漲1至6元，其中，台灣鮮榨柳丁汁變貴6元最多；至於早餐主餐價格不變，不過在配餐部分皆調漲2元。

▲▼麥當勞喊漲。（圖／業者提供）

▲▼麥當勞最新價格表。※點圖放大

▲▼麥當勞喊漲。（圖／業者提供）

▲▼麥當勞「帕瑪森主廚雞腿堡」、「帕瑪森安格斯牛肉堡」、「蕈菇主廚雞腿堡」。（圖／業者提供）

▲極選系列上架3款人氣漢堡。

同步也換上全新菜單，其中，「BLT辣脆雞腿堡」確定停賣，而主餐類上架5大品項，其中，「帕瑪森主廚雞腿堡」、「帕瑪森安格斯牛肉堡」為今年4月限定漢堡，雞腿排部分採用Buttermilk酪乳醃製法，以北海道酪乳搭配洋蔥、胡椒、蒜頭等香料，醃製去骨雞腿排，再經過3道裹粉、2段酥炸，打造外酥內嫩的多汁口感，並搭配帕瑪森乾酪結合大蒜、鯷魚及檸檬製成的「帕瑪森起司醬」，及番茄、原葉生菜等料，全夾進布里歐麵包當中，口感超豐富；還有搭配切片蕈菇翻炒製成的濃郁蕈菇醬的全新「蕈菇主廚雞腿堡」等吃，一次全上架「Signature極選系列」菜單當中。

▲▼麥當勞四盎司牛肉堡、雙層四盎司牛肉堡重磅回歸。（圖／麥當勞提供）

▲4盎司牛肉堡、雙層4盎司牛肉堡睽違5年重新回歸菜單中。

加碼吃暌違5年再回歸菜單的「4盎司牛肉堡」、「雙層4盎司牛肉堡」，選用厚實安格斯牛肉搭配酸黃瓜、黃芥末、番茄醬及融化吉事片，經典美味肯定要怒吃一波，即日起於全門市通通點得到。

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